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Acompanhe as oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

As 16 melhores equipes masculinas da E-Taça EDP jogam neste sábado (28), a partir de 9h, pelas oitavas de final. Veja também os confrontos do feminino

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 09:10
Jovens disputam e buscam o título da E-Taça EDP das Comunidades
Jovens disputam e buscam o título da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém
E-Taça EDP das Comunidades 2020 vai se aproximando da fase final e há cada vez menos equipes na luta pelo título. Neste sábado (28), as 16 melhores do masculino duelam na fase de oitavas de final. Os oito confrontos, que acontecerão em jogos de ida e volta, serão realizado a partir de 9h de sábado. Você pode acompanhar todos as partidas ao vivo em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. Assim como no masculino, o feminino também vive a expectativa de jogos importantes. Ainda na fase de grupos, as dez equipes buscam a classificação para as quartas de final.
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

QUAIS EQUIPES JOGAM NO SÁBADO?

16 equipes masculinas - duas melhores de cada grupo - jogam na manhã deste sábado. As partidas começam às 9h.
  • Novo Porto Canoa x Barramares;
  • Gurigica x São Francisco;
  • Caieiras Velha x Barra do Jucu;
  • Palmeiras x Aribiri;
  • São Torquato x São Pedro;
  • Caratoíra x São João Batista;
  • Serra Dourada x Muquiçaba;
  • Brisamar x Jacaraípe.
As equipes da direita decidem o duelo em casa, jogando como mandante na segunda partida.
À tarde, a partir das 14h, jogam as comunidades dos grupos A e B feminino, decidindo as oito melhores entre o total - dez equipes. Os duelos nos dois grupos já tiveram inicio, mas se encerram neste sábado. Veja abaixo a classificação de momento.
GRUPO A - FEMININO
  1. Muquiçaba - 10 pontos
  2. São Francisco - 7 pontos
  3. Gurigica - 6 pontos
  4. São Pedro - 5 pontos
  5. Boa Sorte - 0 pontos
GRUPO B - FEMININO 
  1. Nova Rosa da Penha - 12 pontos
  2. Barramares - 12 pontos
  3. Padre Gabriel - 0 pontos
  4. Consolação - 0 pontos
  5. Jaburuna - 0 pontos

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.

ARENA AZUL

  • 9h - Novo Porto Canoa x Barramares;
  • 10h - Barramares x Novo Porto canoa;
  • 11h - Serra Dourada x Muquiçaba;
  • 12h - Muquiçaba x Serra Dourada.
  • 14h - Nova Rosa da Penha x Padre Gabriel;
  • 15h - Padre Gabriel x Barramares;
  • 16h - Gurigica x São Francisco.
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ARENA VERMELHA

  • 9h - Brisamar x Jacaraípe;
  • 10h - Jacaraípe x Brisamar;
  • 11h - Palmeiras x Aribiri;
  • 12h - Aribiri x Palmeiras.
  • 14h - Consolação x Barramares;
  • 15h - São Francisco x Muquiçaba;
  • 16h - Muquiçaba x São Pedro.
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ARENA VERDE

  • 9h - Gurigica x São Francisco;
  • 10h - São Francisco x Gurigica;
  • 11h - Caieiras Velha x Barra do Jucu;
  • 12h - Barra do Jucu x Caieiras Velha.
  • 14h - Muquiçaba x Gurigica;
  • 15h - São Pedro x Gurigica;
  • 16h - Consolação x Padre Gabriel.
ASSISTA AO VIVO

ARENA AMARELA

  • 9h - Caratoíra x São João Batista;
  • 10h - São João Batista x Caratoíra;
  • 11h - São Torquato x São Pedro;
  • 12h - São Pedro x São Torquato.
  • 14h - São Pedro x São Francisco;
  • 15h - Nova Rosa da Penha x Consolação
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