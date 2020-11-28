Acompanhe as oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Jovens disputam e buscam o título da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

QUAIS EQUIPES JOGAM NO SÁBADO?

16 equipes masculinas - duas melhores de cada grupo - jogam na manhã deste sábado. As partidas começam às 9h.

Novo Porto Canoa x Barramares;

Gurigica x São Francisco;

Caieiras Velha x Barra do Jucu;

Palmeiras x Aribiri;

São Torquato x São Pedro;

Caratoíra x São João Batista;

Serra Dourada x Muquiçaba;

Brisamar x Jacaraípe.

As equipes da direita decidem o duelo em casa, jogando como mandante na segunda partida.

À tarde, a partir das 14h, jogam as comunidades dos grupos A e B feminino, decidindo as oito melhores entre o total - dez equipes. Os duelos nos dois grupos já tiveram inicio, mas se encerram neste sábado. Veja abaixo a classificação de momento.

GRUPO A - FEMININO

Muquiçaba - 10 pontos São Francisco - 7 pontos Gurigica - 6 pontos São Pedro - 5 pontos Boa Sorte - 0 pontos

GRUPO B - FEMININO

Nova Rosa da Penha - 12 pontos Barramares - 12 pontos Padre Gabriel - 0 pontos Consolação - 0 pontos Jaburuna - 0 pontos

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.

ARENA AZUL

9h - Novo Porto Canoa x Barramares;

10h - Barramares x Novo Porto canoa;

11h - Serra Dourada x Muquiçaba;

12h - Muquiçaba x Serra Dourada.

14h - Nova Rosa da Penha x Padre Gabriel;

15h - Padre Gabriel x Barramares;

16h - Gurigica x São Francisco.

ARENA VERMELHA

9h - Brisamar x Jacaraípe;

10h - Jacaraípe x Brisamar;

11h - Palmeiras x Aribiri;

12h - Aribiri x Palmeiras.

14h - Consolação x Barramares;

15h - São Francisco x Muquiçaba;

16h - Muquiçaba x São Pedro.

ARENA VERDE

9h - Gurigica x São Francisco;

10h - São Francisco x Gurigica;

11h - Caieiras Velha x Barra do Jucu;

12h - Barra do Jucu x Caieiras Velha.

14h - Muquiçaba x Gurigica;

15h - São Pedro x Gurigica;

16h - Consolação x Padre Gabriel.

ARENA AMARELA

9h - Caratoíra x São João Batista;

10h - São João Batista x Caratoíra;

11h - São Torquato x São Pedro;

12h - São Pedro x São Torquato.