Saiba como ganhar dinheiro na Black Friday mesmo sem ter loja

Em vez de apenas gastar durante a Black Friday , que é um período de grandes descontos nos produtos e de vendas aquecidas no comércio no mês de novembro, dá também para qualquer pessoa faturar um bom dinheiro nessa data, mesmo sem ter loja ou nada para negociar.

A renda extra pode ser conquistada com a divulgação de produtos em redes sociais e em sites. Por meio dessa iniciativa, o responsável pelas publicações recebe comissões por cada venda conquistada. O "programa de afiliados", como é chamado o sistema, é oferecido por grandes e-commerces, como Amazon, Mercado Livre, Americanas e Shopee, além de marcas de vestuários, como C&A e Renner.

Ao recomendar os produtos, se o cliente fechar a compra por um link publicado no site ou na rede social do divulgador, os portais pagam uma porcentagem do valor da venda como compensação.

Como ampliar as chances de venda?

Antes de pensar no possível lucro com o programa de afiliados, é ideal que o cidadão saiba como atrair a atenção dos consumidores, oferecendo os produtos certos para cada canal, o que aumenta as chances de venda. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é ideal que o afiliado tenha conhecimento sobre a qualidade do que está ofertando e conheça seu público-alvo, o que facilita a abordagem de vendas e otimiza as chances de sucesso.

Ainda de acordo com o Sebrae, estratégias de marketing digital devem ser desenvolvidas, como técnicas de SEO (para melhorar a posição de um site nos resultados de busca de mecanismos como o Google), mídias sociais, anúncios pagos e conteúdos relevantes. Tudo isso, aliado a um bom atendimento ao cliente, facilita a satisfação do consumidor e aumenta as chances de o serviço do afiliado ser recomendado para outras pessoas.

Dicas para garantir sucesso com o programa de afiliados

Conheça seu nicho: na hora de escolher os programas de afiliados, procure um nicho que você tenha conhecimento e interesse para garantir que você pode oferecer valor aos seus clientes;





na hora de escolher os programas de afiliados, procure um nicho que você tenha conhecimento e interesse para garantir que você pode oferecer valor aos seus clientes; Aprenda sobre marketing de afiliados: é ideal conhecer as melhores práticas e estratégias para maximizar as chances de sucesso, pensando no direcionamento de campanhas e ações e verificando o que concorrentes estão fazendo em busca de pontos para melhoria ou correção;





é ideal conhecer as melhores práticas e estratégias para maximizar as chances de sucesso, pensando no direcionamento de campanhas e ações e verificando o que concorrentes estão fazendo em busca de pontos para melhoria ou correção; Busque um diferencial: não foque apenas no lucro e no envio desordenado de links e informações aos clientes. Ao invés disso, mostre o que pode oferecer de solução ao seu cliente em potencial.

Para aderir aos programas de afiliados, o empreendedor precisa criar uma conta nas plataformas de vendas, onde é feito um cadastro com e-mail e telefone. Cada empresa tem um prazo para aprovar a adesão, que demora, em média, três dias. Antes disso, é ideal que sejam lidos os termos e as condições de cada site para que o interessado no programa entenda as formas de pagamento e analise se o sistema é adequado ao seu público, seu interesse e momento financeiro.