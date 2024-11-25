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Saiba como ganhar dinheiro na Black Friday mesmo sem ter loja

Período de grandes descontos e vendas aquecidas no comércio também pode render dinheiro no bolso; confira as dicas

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 17:28

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

25 nov 2024 às 17:28
Em vez de apenas gastar durante a Black Friday, que é um período de grandes descontos nos produtos e de vendas aquecidas no comércio no mês de novembro, dá também para qualquer pessoa faturar um bom dinheiro nessa data, mesmo sem ter loja ou nada para negociar. 
A renda extra pode ser conquistada com a divulgação de produtos em redes sociais e em sites. Por meio dessa iniciativa, o responsável pelas publicações recebe comissões por cada venda conquistada. O "programa de afiliados", como é chamado o sistema, é oferecido por grandes e-commerces, como Amazon, Mercado Livre, Americanas e Shopee, além de marcas de vestuários, como C&A e Renner.
Ao recomendar os produtos, se o cliente fechar a compra por um link publicado no site ou na rede social do divulgador, os portais pagam uma porcentagem do valor da venda como compensação.
➤ VEJA TAMBÉM: Conheça 'Tá no Lucro', a nova editoria de economia e finanças de A Gazeta;

Como ampliar as chances de venda?

Antes de pensar no possível lucro com o programa de afiliados, é ideal que o cidadão saiba como atrair a atenção dos consumidores, oferecendo os produtos certos para cada canal, o que aumenta as chances de venda. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é ideal que o afiliado tenha conhecimento sobre a qualidade do que está ofertando e conheça seu público-alvo, o que facilita a abordagem de vendas e otimiza as chances de sucesso.
Ainda de acordo com o Sebrae, estratégias de marketing digital devem ser desenvolvidas, como técnicas de SEO (para melhorar a posição de um site nos resultados de busca de mecanismos como o Google), mídias sociais, anúncios pagos e conteúdos relevantes. Tudo isso, aliado a um bom atendimento ao cliente, facilita a satisfação do consumidor e aumenta as chances de o serviço do afiliado ser recomendado para outras pessoas.

Dicas para garantir sucesso com o programa de afiliados

  • Conheça seu nicho: na hora de escolher os programas de afiliados, procure um nicho que você tenha conhecimento e interesse para garantir que você pode oferecer valor aos seus clientes;

  • Aprenda sobre marketing de afiliados: é ideal conhecer as melhores práticas e estratégias para maximizar as chances de sucesso, pensando no direcionamento de campanhas e ações e verificando o que concorrentes estão fazendo em busca de pontos para melhoria ou correção;

  • Busque um diferencial: não foque apenas no lucro e no envio desordenado de links e informações aos clientes. Ao invés disso, mostre o que pode oferecer de solução ao seu cliente em potencial.
Para aderir aos programas de afiliados, o empreendedor precisa criar uma conta nas plataformas de vendas, onde é feito um cadastro com e-mail e telefone. Cada empresa tem um prazo para aprovar a adesão, que demora, em média, três dias. Antes disso, é ideal que sejam lidos os termos e as condições de cada site para que o interessado no programa entenda as formas de pagamento e analise se o sistema é adequado ao seu público, seu interesse e momento financeiro.
* Com informações do Sebrae

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