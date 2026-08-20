Pé-de-Meia: próxima parcela começa a ser paga na segunda (24); veja calendário

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cada vez mais próximo, os estudantes querem saber: quando será realizado o pagamento da próxima parcela do programa Pé-de-Meia? E a bonificação pelo Enem?
A partir da próxima segunda-feira (24), estudantes da rede pública de ensino começarão a receber o benefício referente à frequência escolar mínima exigida nos meses de maio e junho. Os pagamentos seguem um cronograma definido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.
Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que finalizaram o primeiro semestre letivo também poderão receber o pagamento referente ao Incentivo Conclusão. O Ministério da Educação (MEC) também poderá realizar pagamentos retroativos para beneficiários que tiveram informações atualizadas ou corrigidas pela rede de ensino.
O Pé-de-Meia é um programa do governo federal de incentivo financeiro destinado a estudantes do ensino médio da rede pública e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Criado pela Lei nº 14.818/2024, o programa tem o objetivo de incentivar a frequência às aulas, a aprovação nos anos letivos e a conclusão do ensino médio.
Os valores dos repasses variam de acordo com a modalidade de ensino e com o cumprimento das regras estabelecidas pelo programa. Ao longo da trajetória escolar, os estudantes podem receber até R$ 9.200, considerando os diferentes incentivos previstos.
Os valores referentes à matrícula e à frequência podem ser retirados conforme os depósitos realizados pelo MEC. Já o Incentivo Conclusão e o Incentivo Enem seguem regras específicas para liberação e só podem ser retirados após a conclusão do ensino médio e ao cumprimento das condições previstas no programa.
Para ser beneficiário do programa, é necessário cumprir os critérios estabelecidos pelo Programa Pé-de-Meia. Entre eles estão:
- Estar matriculado no ensino médio da rede pública, com idade entre 14 e 24 anos;
- Estar matriculado na EJA, com idade entre 19 e 24 anos;
- Integrar família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), observando o limite de renda exigido pelo programa;
- Possuir CPF regularizado;
- Manter frequência escolar mínima de 80%;
- Ser aprovado ao final de cada ano letivo;
- Participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano do ensino médio.