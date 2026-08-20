Pé-de-Meia: próxima parcela começa a ser paga na segunda (24); veja calendário

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cada vez mais próximo, os estudantes querem saber: quando será realizado o pagamento da próxima parcela do programa Pé-de-Meia? E a bonificação pelo Enem?





A partir da próxima segunda-feira (24), estudantes da rede pública de ensino começarão a receber o benefício referente à frequência escolar mínima exigida nos meses de maio e junho. Os pagamentos seguem um cronograma definido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.





Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que finalizaram o primeiro semestre letivo também poderão receber o pagamento referente ao Incentivo Conclusão. O Ministério da Educação (MEC) também poderá realizar pagamentos retroativos para beneficiários que tiveram informações atualizadas ou corrigidas pela rede de ensino.