Reveja bate-papo sobre dicas de investimentos em 2025

O cenário econômico de 2025 começa com juros e inflação em alta, elevação do dólar e incertezas no mercado nacional e internacional . Tudo o que acontece na economia pode acabar afetando o rumo dos investidores e das escolhas de aplicações para destinar seu dinheiro neste ano.

E, para ajudar quem quer integrar o mundo dos poupadores ou quem quer incrementar as reservas financeiras, a nova editoria de A Gazeta, Tá no Lucro , realizou, nesta terça-feira (21), uma live com dicas de quais são os melhores investimentos de 2025.

O videocast, projeto mensal de Tá no Lucro, contou com a presença dos especialistas em investimentos e finanças Ramon Schneider e Murilo Lacerda e foi apresentado pela repórter Leticia Orlandi.

Ramon Schneider é graduado em Ciências Econômicas e mestrando pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tem formação acadêmica em Controladoria e Finanças, que é sua área de atuação. Atualmente, é Conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (2025/2027).

Murilo Lacerda é planejador financeiro e sócio na Matriz Capital. Pós-graduado em economia e finanças e certificado pela CFP® (Certified Financial Planner), atua no mercado há mais de 14 anos.