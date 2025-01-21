Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Videocast

Reveja bate-papo sobre dicas de investimentos em 2025

Especialistas em finanças dão orientações sobre quais são as melhores opções para quem quer fazer o dinheiro render
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 jan 2025 às 08:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 08:00

O cenário econômico de 2025 começa com juros e inflação em alta, elevação do dólar e incertezas no mercado nacional e internacional. Tudo o que acontece na economia pode acabar afetando o rumo dos investidores e das escolhas de aplicações para destinar seu dinheiro neste ano.
E, para ajudar quem quer integrar o mundo dos poupadores ou quem quer incrementar as reservas financeiras, a nova editoria de A Gazeta, Tá no Lucro, realizou, nesta terça-feira (21), uma live com dicas de quais são os melhores investimentos de 2025.
O videocast, projeto mensal de Tá no Lucro, contou com a presença dos especialistas em investimentos e finanças Ramon Schneider e Murilo Lacerda e foi apresentado pela repórter Leticia Orlandi.
Ramon Schneider é graduado em Ciências Econômicas e mestrando pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tem formação acadêmica em Controladoria e Finanças, que é sua área de atuação. Atualmente, é Conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (2025/2027).
Murilo Lacerda é planejador financeiro e sócio na Matriz Capital. Pós-graduado em economia e finanças e certificado pela CFP® (Certified Financial Planner), atua no mercado há mais de 14 anos.
A editoria Tá no Lucro é voltada para os conteúdos de finanças pessoais e empreendedorismo, buscando trazer informações sobre economia de forma simples, para quem quer cortar gastos e aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro.

LEIA MAIS 

Governo vai pagar R$ 1.050 para incentivar formação de professores

Preço da cerveja varia até 7 reais entre os bares da Grande Vitória

Entenda como gastos com produtos de beleza podem prejudicar seu orçamento

Pé-de-Meia: como estudante do ensino médio pode receber R$ 200 por mês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo oportunidades Investimentos tá no Lucro - Consumidor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados