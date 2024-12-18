13° salário: 2ª parcela é paga nesta sexta (20); o que fazer se não receber

O prazo para o pagamento da segunda e última parcela do 13° salário chega ao fim na próxima sexta-feira (20). Como a gratificação é um direito garantido por lei ao trabalhador, o empregador que não cumprir o prazo estará sujeito, entre outras sanções, ao pagamento de multa por cada colaborador que não recebeu o benefício.

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o empregador não tem a obrigação de pagar todos os funcionários no mesmo mês, mas precisa respeitar o prazo legal para o pagamento, mesmo que a data limite caia em fins de semana e feriados, sendo necessário, nesses casos, antecipar o 13° salário para evitar penalidades.

O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador por lei Crédito: Divulgação

A advogada trabalhista empresarial Bruna Pinheiro Destefani orienta como recorrer, se houver alguma violação por parte do empregador. “Caso a empresa ultrapasse o prazo limite, primeiramente, o empregado deve buscar esclarecimentos dentro da própria empresa. No caso de não ter seu problema solucionado, pode buscar auxílio do sindicato e de um advogado trabalhista para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho", explica.

A empresa que não cumprir o prazo está sujeita ao pagamento de multa administrativa do governo federal no valor de R$ 170,25 por empregado e, se houver reincidência, o montante será dobrado.

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