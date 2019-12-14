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Após negociação frustrada

Supermercado de Guarapari anuncia fechamento de loja

Decisão da rede de supermercados Santo Antônio, comandada pela família Zouain, faz parte do plano de reestruturação da empresa

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 16:33

Públicado em 

14 dez 2019 às 16:33
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade do Santo Antônio localizada em Muquiçaba, Guarapari. Lojas que permanecem abertas vão absorver profissionais do supermercado que será fechado Crédito: Carlos Alberto Silva
A rede de supermercados Santo Antônio anunciou que vai fechar uma de suas lojas em Guarapari. A unidade do bairro Aeroporto vai encerrar as atividades no próximo dia 16, segunda-feira.
A informação foi dada pela própria empresa que afixou cartazes no local. Procurada, a rede - que agora passa a contar com seis unidades, sendo cinco em Guarapari e uma em Anchieta - confirmou o fato à coluna.
O fechamento da loja acontece após o Santo Antônio passar por um difícil momento financeiro e ter tido a venda da empresa - realizada no final de julho deste ano para a companhia DX Group Participações e Investimentos Eireli - suspensa pela Justiça, no dia 28 de novembro, após uma negociação frustrada entre a família Zouain e o empresário Creso Suerdieck Dourado.
Apesar de fechar as portas da loja do bairro Aeroporto, a direção do Santo Antônio garantiu que nenhum profissional será demitido. Todos eles, são cerca de 30, serão remanejados para outras unidades da rede. Esses trabalhadores ajudarão, inclusive, no reforço para a alta temporada na Cidade Saúde, que recebe um grande volume de turistas. Em anos passados, a rede chegava a contratar para o período de verão em média 200 pessoas para atender o aumento da demanda.
Questionados se está nos planos da empresa fechar mais lojas, representantes do negócio afirmaram que no momento não. Abaixo o cartaz com o comunicado do encerramento das atividades.
Comunicado feito pela rede Santo Antônio anuncia fechamento de loja do bairro Aeroporto, em Guarapari Crédito: Reprodução

Confira o comunicado do Santo Antônio na íntegra

Prezados clientes
É com tristeza que o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO, depois de muita luta, tentando vencer os desafios da crise econômica, bem como os reflexos dos últimos acontecimentos, informa que a partir do dia 16 de dezembro, segunda-feira, estará ENCERRANDO todas as suas atividades nesta unidade no bairro Aeroporto.

Com respeito aos 30 colaboradores que fazem parte desta unidade, e que sempre honraram com seu desempenho e esforço em suas atividades e pela prática desta empresa de RESPEITO e de ser MAIOR empregador de empresa privada de Guarapari, o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO informa que, TODOS OS COLABORADORES desta unidade serão remanejados para outras lojas da Rede.

Mais uma vez, o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO pede DESCULPAS aos seus CLIENTES, COLABORADORES, VIZINHOS, FORNECEDORES e AMIGOS, que são os PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO NOSSO NEGÓCIO, POR ESTE MOMENTO AO QUAL ESTAMOS PASSANDO.

Com FÉ em DEUS, temos certeza que iremos superar este momento.

Informamos que temos à disposição nossas outras 6 unidades: PRAIA DO MORRO, MUQUIÇABA, CENTRO COM 3 UNIDADES (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Caixa Econômica Federal e Parque Areia Preta) e uma unidade na cidade de Anchieta para continuar atendendo com QUALIDADE, SORTIMENTO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO.

OBRIGADO POR SUA COMPREENSÃO E APOIO

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Conforme apurações da coluna junto a fontes ligadas ao Santo Antônio, a decisão de não dar continuidade à unidade do Aeroporto faz parte do processo de reestruturação da empresa que, conforme já foi publicado neste espaço, acumula dívidas que ultrapassam R$ 8 milhões.
Segundo relatos de quem conhece o negócio, a loja do bairro era a menor e menos rentável entre os supermercados da rede. A economia que a família Zouain vai ter com essa decisão não foi informada, mas a expectativa é que custos sejam reduzidos já que o imóvel onde funciona a unidade é alugado.
Além da locação, os gestores calculam que não terão mais despesas com energia, água, telefone, seguro, manutenção, estoque, publicidade, tributos diretos e indiretos entre outros.

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Os prolemas que se acumularam com o imbróglio que se tornou o contrato de compra e venda do Santo Antônio foi a gota d’água para decisão de fechar as portas, já que há algum tempo a empresa vinha sentindo a queda no movimento e, consequentemente, nos resultados em virtude do aumento da concorrência na região.
Nos últimos anos, grandes redes capixabas como Extrabom, Casagrande e mais recentemente o atacarejo Sempre Tem (do grupo Carone) acabaram dividindo a clientela.
Unidade do supermercado Santo Antônio localizada no Centro de Guarapari é uma das cinco lojas que continuará funcionando na cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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