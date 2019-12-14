Supermercado de Guarapari anuncia fechamento de loja

Prezados clientes

É com tristeza que o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO, depois de muita luta, tentando vencer os desafios da crise econômica, bem como os reflexos dos últimos acontecimentos, informa que a partir do dia 16 de dezembro, segunda-feira, estará ENCERRANDO todas as suas atividades nesta unidade no bairro Aeroporto.



Com respeito aos 30 colaboradores que fazem parte desta unidade, e que sempre honraram com seu desempenho e esforço em suas atividades e pela prática desta empresa de RESPEITO e de ser MAIOR empregador de empresa privada de Guarapari, o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO informa que, TODOS OS COLABORADORES desta unidade serão remanejados para outras lojas da Rede.



Mais uma vez, o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO pede DESCULPAS aos seus CLIENTES, COLABORADORES, VIZINHOS, FORNECEDORES e AMIGOS, que são os PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO NOSSO NEGÓCIO, POR ESTE MOMENTO AO QUAL ESTAMOS PASSANDO.



Com FÉ em DEUS, temos certeza que iremos superar este momento.



Informamos que temos à disposição nossas outras 6 unidades: PRAIA DO MORRO, MUQUIÇABA, CENTRO COM 3 UNIDADES (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Caixa Econômica Federal e Parque Areia Preta) e uma unidade na cidade de Anchieta para continuar atendendo com QUALIDADE, SORTIMENTO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO.



OBRIGADO POR SUA COMPREENSÃO E APOIO