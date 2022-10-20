Startup do ES é selecionada para competição em Portugal

Os empresários Ilma Mendonça, Gilcélio Carlos Marino e Rafael Mendonça Marino, da Master Office Design, loja referência em mobiliário corporativo em Vitória, realizam na próxima semana dois dias de imersão para levar conhecimento e atualizar os profissionais da arquitetura e interiores capixaba sobre as novidades do mercado de móveis corporativos. Eles recebem experts nacionais no assunto como Melissa Francani, gestora de negócios da FK Grupo, maior indústria de cadeiras e componentes do Brasil, que vem de São Paulo especialmente para falar sobre a evolução dos conceitos dos espaços corporativos, novas tecnologias, materiais, mudanças do setor e a importância da escolha do mobiliário e o assento correto na arquitetura corporativa e comercial. O encontro acontece quarta, dia 26, em Linhares, para um grupo de profissionais do Norte do Estado, e também dia 27, em Vitória, na própria loja dos empresários, na Cesar Hilal.