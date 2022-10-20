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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Startup do ES é selecionada para competição em Portugal

Publicado em
20 out 2022 às 02:30
Jade Austism
O CEO da  Austism Ronado Cohin Crédito: Divulgação
A startup capixaba Jade Autism,  reconhecida mundialmente na criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas, foi selecionada para maior competição de pitchs para startups da Europa, na Web Summit Lisboa, que acontece de 1º a 4 de novembro. Quem conta a novidade é o CEO da empresa Ronaldo Cohin. O Jade Autismo é  um aplicativo para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que estimula e desenvolve suas funções cognitivas. Por meio de jogos de associação com figuras que fazem parte do dia a dia de toda criança, o Jade aprimora a cognição brincando.

QUERIDOS DE RR

Caio e Bia Perenzin
Caio e Bia Perenzin: à espera de José, o segundo herdeirinho que vai fazer companhia para Antônio Crédito: Monica Zorzanelli

FESTA 

Lorena Croce e Joelmo Costa
Lorena Croce e Joelmo Costa: em noite de aniversário em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

Na Casacor 2022

Sandra e Moisés Demoner, com sua Arte Assinada, estão com itens especiais em nove ambientes da Casa Cor ES. Os profissionais Sergio Paulo Rabello, Sérgio Palmeira, Vivyan Modesto, Larissa Villaschi, Renzo Cerqueira, Fabiana Tonini, Laís de Sá, Milena Ferrari e Max Mello contam com peças do atelier em seus espaços.

Congresso

O fundador da Natufert, Maurício Cota, e o coordenador técnico Otávio Araújo, participam do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Realizada no Casino Palace, em Poços de Caldas, Minas, a 46ª edição do evento apresenta as primeiras publicações do projeto do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em que a Natufert apoia. "O encontro é um momento em que se unem pesquisa e difusão tecnológica, o que traz benefícios para todo o setor cafeeiro. Isso não só no Espírito Santo, mas em outros estados. Estamos honrados em fazer parte", explicou Maurício.

Em Harvard

O uso dos bioestimuladores corporais, zonas vasculares e neurológicas de risco, reconhecimento clínico de complicações, estão entre os temas que serão abordados durante a atualização em remodelação corporal que acontece entre os dias 19 e 21 de outubro na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. A dermatologista Alessandra de Melo é presença confirmada.

Coworking

Erik Lorenzon, empresário e fundador do NaCapital Coworking, irá realizar um “Meet Up” nesta quinta-feira (20), na Praia do Canto, com intuito de celebrar os 03 anos do projeto NaCapital. A ação vai reunir os idealizadores do espaço coworking, Erik e Jairo Siqueira, para falar sobre a caminhada deste mercado inovador no Estado.

Psicólogo francês em Vitória

Uma das principais referências internacionais na Gestalt-Terapia, o psicólogo francês, Jean-Marie Delacroix, vem a Vitória no dia 31 de outubro para ministrar o workshop “Elos visíveis e invisíveis na psicoterapia: o poder da consciência na relação terapeuta-paciente”. O evento será realizado na FAESA Vitória, sala 6 do Mov.ie, das 17h às 21h, e as inscrições já estão abertas no For Eventos (http://faesa.news/workshop-psicologia). Vitória está entre as quatro cidades em que Delacroix ministrará o workshop na sua passagem pelo Brasil. Para os profissionais capixabas, o evento oferece a oportunidade de formação com um profissional de renome internacional, sem precisar sair do Estado.

Design corporativo

Os empresários Ilma Mendonça, Gilcélio Carlos Marino e Rafael Mendonça Marino, da Master Office Design, loja referência em mobiliário corporativo em Vitória, realizam na próxima semana dois dias de imersão para levar conhecimento e atualizar os profissionais da arquitetura e interiores capixaba sobre as novidades do mercado de móveis corporativos. Eles recebem experts nacionais no assunto como Melissa Francani, gestora de negócios da FK Grupo, maior indústria de cadeiras e componentes do Brasil, que vem de São Paulo especialmente para falar sobre a evolução dos conceitos dos espaços corporativos, novas tecnologias, materiais, mudanças do setor e a importância da escolha do mobiliário e o assento correto na arquitetura corporativa e comercial. O encontro acontece quarta, dia 26, em Linhares, para um grupo de profissionais do Norte do Estado, e também dia 27, em Vitória, na própria loja dos empresários, na Cesar Hilal.

Fisioterapeuta capixaba lança plataforma digital de saúd

e O fisioterapeuta Luiz Felipe Giacomelli lança uma plataforma digital de ensino à especializada em saúde e bem-estar, com temas das áreas de medicina, fisioterapia, esportes, psicologia, nutrição, estética, entre outros. No espaço, serão disponibilizados materiais em formato de vídeo produzidos pelo fisioterapeuta que tem ampla experiência em fisioterapia esportiva, com orientações para quem deseja manter uma rotina de exercícios físicos em casa, na academia ou durante uma viagem, por exemplo. A plataforma digital também oferecerá cursos de extensão para profissionais ou acadêmicos da área de Fisioterapia e Educação Física, com protocolos para avaliação e tratamentos para problemas e lesões coluna, ombros, joelhos e quadril e terá um espaço dedicado a outros profissionais de esportes, saúde e bem-estar que desejam vender seu conhecimento ao público.

COQUETEL

Monica e Moises Demoner e Simone Trindade
Monica e Moises Demoner e Simone Trindade: na abertura da Casacor ES 2022 Crédito: Monica Zorzanelli

Arte no Forte

Além de sua exposição individual ‘Estado de Arte’ aberta ao público na concessionária Vitoriawagen até dia 11 de novembro, a artista capixaba Samira Pavesi também está com uma obra em destaque na Casa Cor Espírito Santo. Sua tela Outono, que ano passado esteve em exposição coletiva em São Paulo, foi agora selecionada por Fernando Sotele, arquiteto responsável pelo ‘Espaço Aurora’ que traz uma curadoria toda especial de obras de arte para dentro da mostra decor capixaba.

Prêmio Colibri

Alexandre Pedroni, Raquel Rampon, Juliana Ávila, Isadora Campos e Mônica Debbané estão nos preparativos para a 35ª edição do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba e uma das mais tradicionais do Brasil, realizado pelo Sinapro-ES. O evento acontecerá no dia 10 de novembro e será híbrido, com palestras presenciais e online, transmitidas direto do hub de inovação Base27, e premiação no espaço Na Vista, em Vitória.

Inauguração

Natalia Vivacqua e Anizia Fachetti com RP de Kaiky Plaster inauguram nesta quinta-feira (20),  no Shopping Vitória,  a VOGA, loja de calçados infantis que já faz o maior sucesso entre as mamães mais antenadas.

Ensaio de Natal

A nossa fotógrafa Camilla Baptistin prepara mais um ano o seu estúdio para o “Ensaio de Natal”, especialmente para quem curte fazer fotos temáticas de fim de ano em família e também com Pet, com agendamento de 20 de outubro até dia 23 de dezembro. Serão dois cenários e o cliente receberá as fotos digitais editadas.

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