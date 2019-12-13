Seis dicas de vinhos versáteis para brindar no Natal

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A celebração natalina, seja durante um almoço ou na ceia, é uma ocasião perfeita para compartilhar uma boa garrafa de vinho com nossos familiares. Porém, sempre surgem dúvidas sobre quais vinhos devem ser servidos, visto que a miscelânea de pratos presentes à mesa pode confundir um pouco as coisas. Independentemente dessa variedade de pratos, sempre é possível selecionar vinhos versáteis para harmonizar com o cardápio da festa.

Outro fator importante que deve ser levado em consideração é a estação do ano em que o Natal acontece por aqui (início do verão no Hemisfério Sul). Ao contrário da imagem natalina arraigada entre nós de frio e neve, associada ao universo do Papai Noel, nossa temperatura média nessa época é muito diferente, passando fácil dos 25°C, mesmo à noite.

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Por conta disso, as escolhas para a festa devem privilegiar vinhos dotados de um estilo mais refrescante, frutado e fácil de beber. Não é nada recomendado pensar em tintos muito encorpados ou tânicos, sob risco de cansar o paladar dos convidados.

Há ainda um último aspecto que devemos ter em mente nessa ocasião: o custo. Levando em conta todos os gastos envolvidos na festa, sem falar nos presentes, não é preciso investir em rótulos caros ou especiais (mas também não é proibido…).

Para auxiliar um pouco mais as escolhas para essa ocasião, indico abaixo seis vinhos com em um perfil mais versátil, coringa, aptos a se encaixar em uma extensa gama de possibilidades para a mesa de Natal:

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1 - Casa de Mouraz Dão Branco 2017 (R$ 154 – Belle Cave): esse verdadeiro mosaico de castas brancas (cerca de 15, conforme a safra) se converte em um dos mais interessantes brancos de Portugal. Um vinho com maior estrutura e corpo, que oferece boa dose de complexidade e um perfil extremamente gastronômico especialmente para os pratos mais presentes em nossas mesas, como o bacalhau e o tradicional peru de Natal.

2 - Matetic Corralillo Chardonnay 2017 (R$ 99,90 – Grand Cru): oriundo do vale chileno de San Antonio, esse chardonnay foca no caráter mais frutado (abacaxi, pêssego) e floral da casta, sem deixar que os excessos habituais do uso de carvalho novo o tornem um pouco enjoativo ou pesado no paladar.

3 - Domaine Vincent Caillé La Part du Colibri Gamay 2018 (R$ 98 – Delacroix): nesse tinto do Vale do Loire, a fruta fresca é o grande destaque, com notas de framboesas e um ligeiro traço herbáceo. Bastante linear, com taninos finos e muito fácil de beber!

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4 - Adolfo Lona Brut Método Tradicional NV (R$ 79 – Espaço DOC): não há estilo de vinho que seja mais versátil do que um espumante do tipo Brut (seco). Esse ótimo exemplar nacional é elaborado por Adolfo Lona com o blend clássico de Chardonnay e Pinot Noir, com segunda fermentação na garrafa (método tradicional). Fresco, equilibrado e muito gastronômico.

5 - Azienda Agricola COS Frappato 2017 (R$ 159 – Wines4U): essa inusitada casta do sul da Itália proporciona um vinho pouco alcoólico, deliciosamente frutado, com notas cítricas e levemente picantes. Um tinto com a cara do nosso verão!

6 - Domaine Mouton Givry Rouge 2016 (R$ 125 – Cellar): Pinot Noir de uma das apelações menos conhecidas e badaladas da Borgonha, mas é capaz de entregar um vinho de muito estilo, leveza e refinamento. Um achado!