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Veja quantas vezes treinar para ter resultado com a musculação

Alinhar a frequência dos treinos ao objetivo desejado é essencial para alcançar os benefícios de forma eficiente e segura

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 17:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 dez 2024 às 17:44
A musculação pode ser praticada para diferentes objetivos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock)
A musculação pode ser praticada para diferentes objetivos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
A musculação é uma prática de exercícios físicos que utiliza pesos e equipamentos específicos para promover o fortalecimento e o desenvolvimento muscular. Essa atividade é amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde, incluindo aumento da força, melhora na postura, prevenção de lesões, aceleração do metabolismo e estímulo à perda de gordura corporal.
Segundo o personal trainer e educador físico Tauan Gomes , a frequência indicada pode ser influenciada por vários fatores, principalmente por objetivos com o treino. “A frequência ideal para ir à academia varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como idade, experiência, condições físicas e, principalmente, seus objetivos, pois cada um deles pede uma frequência diferente”, afirma.
Abaixo o personal trainer explica a frequência de treino indicada para cada objetivo. Confira!

1. Sair do sedentarismo

Se o objetivo é sair do sedentarismo, ter mais saúde e prevenir doenças, é possível obter resultado significativo com 2 a 4 semanas de treinamento com 5 sessões semanais de 30 minutos, conforme o American College of Sports Medicine , podendo ser alcançado resultados de benefícios à saúde se fracionado em sessões de 12 a 15 minutos durante o dia.
“ Tendo como referência uma base mínima de esforço acumulado semanal de 150 minutos de atividade, os ganhos são melhora na circulação, mais energia no dia a dia e início da redução do risco de doenças cardiovasculares. Mas, para manter o progresso, o ideal é transformar essa rotina em um hábito contínuo” , explica Tauan Gomes.

2. Emagrecer

É importante frisar que o emagrecimento é um processo que vai muito além de apenas diminuir o peso na balança. Esse resultado é alcançado por meio de estratégias de déficit calórico, ou seja, gastar mais calorias do que se consome.
“Levando em consideração que a atividade física é o hábito central, e o emagrecimento é um tratamento a longo prazo, a atividade intensa deve ser realizada, no mínimo, 4 vezes na semana, mas pode chegar até 7 vezes, ajustando o estímulo”, explica o personal trainer.
Se a intenção é ganhar massa muscular, o treino deve estar aliado a outros hábitos saudáveis (Imagem: Ladanifer | Shutterstock)
Se a intenção é ganhar massa muscular, o treino deve estar aliado a outros hábitos saudáveis Crédito: Imagem: Ladanifer | Shutterstock

3. Ganhar massa muscular

Se o foco é hipertrofia muscular, o corpo precisará respeitar 3 princípios: especificidade, adaptação fisiológica e intensidade. Entendendo que cada corpo é único e respeitando cada fase de adaptação, é necessário ajustar o volume e a intensidade do treino para ter resultados.
O profissional explica que os músculos são formados com treino e hábitos saudáveis. “É importante entender que músculo se constrói com treino, alimentação e descanso. Iniciantes com uma boa estrutura de treino conseguem ter resultados alinhando os 3 pilares com uma frequência de 3 sessões na semana de 40 minutos”, diz Tauan Gomes.
Além disso, após um tempo, é preciso aprimorar o treino para continuar ganhando massa muscular. “Para não sedentários e com uma frequência de treinamento maior do que 3 meses de atividade, para continuar obtendo resultados, é preciso aumentar o tempo de treino, a variabilidade de estímulos e sua frequência de musculação, podendo chegar em até 7 treinos na semana de 25 a 60 minutos”, acrescenta.

Cuidados ao praticar musculação

Além de se atentar aos objetivos da musculação, é preciso tomar alguns cuidados para garantir os benefícios dessa atividade física, tais como:
  • Comece com um aquecimento adequado;
  • Mantenha a postura correta durante os exercícios;
  • Respeite os limites do seu corpo e aumente a carga gradualmente;
  • Priorize a técnica em vez de exagerar no peso;
  • Combine musculação com descanso.
Descansar é tão importante quanto treinar na musculação . É nesse tempo que os músculos se recuperam e crescem. Sem uma pausa, você pode ficar mais cansado, perder desempenho e até sofrer lesões. Dormir bem e dar um intervalo entre os treinos ajuda a melhorar a força e os resultados.

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