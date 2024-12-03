Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

6 dicas para emagrecer até as festas de fim de ano

Ajustar o consumo calórico diário pode trazer resultados perceptíveis em poucas semanas

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 11:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 dez 2024 às 11:44
Perder peso antes das festas é possível com mudanças no consumo diário de calorias e exercício físico (Imagem: Davizro Photography | Shutterstock)
Perder peso antes das festas é possível com mudanças no consumo diário de calorias e exercício físico Crédito: Imagem: Davizro Photography | Shutterstock
Com a chegada das festas de fim de ano, as pessoas começam a pensar em maneiras de cuidar da saúde e chegar ao período festivo se sentindo melhor. Esse momento, repleto de celebrações, costuma ser um grande incentivo para adotar hábitos que ajudam no equilíbrio e bem-estar. Inclusive, reduzir cerca de 500 calorias da ingestão diária pode ser a chave para alcançar esse objetivo sem recorrer a dietas restritivas.
O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), explica que essa estratégia de déficit calórico pode levar a uma perda gradual de peso, o que é mais sustentável a longo prazo.
“Consumir 1.500 calorias por dia, ao invés das 2 mil recomendadas para a maioria dos adultos, gera um déficit de 3.500 calorias semanais. Em quatro semanas, isso pode significar uma perda de até 2 kg, dependendo do metabolismo e do nível de atividade física da pessoa”, destaca.

Qualidade alimentar é a chave

O Prof. Dr. Durval Ribas Filho reforça, por sua vez, que é essencial planejar essa dieta com foco na qualidade dos alimentos. “Não basta apenas cortar calorias indiscriminadamente. Deve-se garantir que as refeições sejam equilibradas, com proteínas magras , carboidratos integrais, gorduras boas e muitas fibras. Isso ajuda a manter a saciedade e evita aqueles episódios de compulsão alimentar”.
Para um emagrecimento saudável, conforme o médico, além do cuidado com a alimentação, é importante manter o corpo em movimento. “Além disso, os exercícios físicos são um forte aliado. Atividades como caminhadas diárias de 30 minutos podem potencializar a queima calórica e melhorar o condicionamento físico”, sugere.
Frutas, verduras e legumes frescos são aliados essenciais para uma dieta balanceada (Imagem: monticello | Shutterstock)
Frutas, verduras e legumes frescos são aliados essenciais para uma dieta balanceada Crédito: Imagem: monticello | Shutterstock

Perdendo peso antes das festas de fim de ano

Para colocar essa estratégia em prática de forma simples, pequenos ajustes no dia a dia podem fazer uma grande diferença:
  • Faça trocas inteligentes: refrigerantes por água ou chá sem açúcar e, em vez de doces ou sorvetes, opte por frutas frescas ou versões congeladas, como banana ou uva;
  • Evite frituras: sempre preferir versões assadas ou grelhadas dos alimentos;
  • Reduza as porções: usar pratos menores pode ajudar a controlar a quantidade de comida;
  • Não economize nos vegetais: eles têm poucas calorias e alto teor de fibras, ajudando na saciedade;
  • Evite bebidas alcoólicas: substitua por água com gás e limão ou sucos naturais sem açúcar;
  • Mastigue sem pressa: comer com calma ajuda a perceber a saciedade mais rapidamente e evita exageros.
“Com pequenas mudanças no dia a dia e um planejamento consciente , é possível se sentir mais leve para as festas e, também, dar o primeiro passo para um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Comece hoje e celebre essa conquista no fim do ano”, finaliza o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Veja Também

11 chás e infusões para melhorar a saúde e ajudar a emagrecer

Veja como lidar com a flacidez e a gordura localizada após emagrecer

Veja os riscos de usar remédio para emagrecer sem orientação médica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados