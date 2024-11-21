Chás e infusões favorecem a saúde do corpo Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Certos chás e infusões podem ser excelentes aliados no processo de emagrecimento e na promoção da saúde de forma geral. Isso porque eles atuam acelerando o metabolismo, promovendo a eliminação de toxinas e líquidos retidos, além de fornecerem importantes antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e a proteger o organismo contra doenças.

Alguns também têm a capacidade de melhorar a digestão, reduzir a inflamação e ajudar no controle de níveis de colesterol e pressão arterial. Quando consumidos de forma equilibrada e aliados a uma dieta saudável e à prática regular de atividades físicas, os chás podem contribuir significativamente para o bem-estar físico.

Veja, abaixo, 11 chás e infusões para melhorar a saúde e ajudar a emagrecer!

1. Chá de dente-de-leão

O dente-de-leão é um excelente desintoxicante, apoia a saúde do fígado e rins, ajudando o corpo a eliminar toxinas. É rico em vitaminas A, C e K, além de minerais como potássio, que ajudam a regular o equilíbrio hídrico.

Além disso, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção do dente-de-leão pode ser usada contra distúrbios digestivos.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de dente-de-leão

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de hibisco

Segundo a Dra. Vanessa Suemy Fujihara Alonso, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são um destaque do hibisco. “Ele é rico em antocianinas, vitaminas do complexo B e C, ferro, fibras e polifenóis e, quando inserido em uma dieta balanceada, somado a hábitos de vida saudáveis, pode trazer diversos benefícios à saúde”, esclarece.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

3. Chá de canela

A canela tem propriedades termogênicas e anti-inflamatórias. Além disso, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo picos de fome e o armazenamento de gordura abdominal.

Ingredientes

1 canela em pau

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela em pau e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

4. Chá de gengibre

O gengibre possui compostos bioativos, como gingerol, que têm efeito anti-inflamatório e antioxidante. O chá acelera o metabolismo, alivia náuseas e estimula a termogênese, ajudando na queima de calorias.

Ingredientes

1 pedaço de gengibre cortado em fatias finas

480 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque as fatias de gengibre em uma panela, cubra com a água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

O chá de cavalinha é um diurético natural Crédito: Imagem: OKcamera | Shutterstock

5. Chá de cavalinha

O chá de cavalinha é um diurético natural que ajuda a combater a retenção de líquidos e a eliminar toxinas do corpo. É rico em silício, que auxilia no fortalecimento das unhas e cabelos e melhora a elasticidade da pele.

Ingredientes

1 colher de sopa de cavalinha seca

240 ml de água

Mel e limão a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha seca e tampe. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e adicione algumas gotas de limão. Sirva em seguida.

6. Chá de alecrim

O alecrim possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser um diurético natural. Ele auxilia na digestão, potencializa a memória e contribui para o alívio da fadiga mental e física.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

7. Chá de folhas de amora

As folhas de amora são ricas em antioxidantes e vitaminas, ajudam a regular os hormônios femininos e promovem a saúde óssea, além de contribuir para a saúde da pele.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de amora

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de amora. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

8. Chá verde

O chá verde contém catequinas, que ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura. Além disso, é rico em antioxidantes que ajudam a reduzir os efeitos dos radicais livres, melhoram a circulação e ajudam a proteger o coração.

“Um dos processos que pode aumentar a velocidade de envelhecimento é a oxidação das moléculas do organismo. A bebida [chá verde] atua justamente nesse aspecto, protegendo contra os radicais livres”, explica Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

Ingredientes

1 colher de chá de chá verde

240 ml de água

Mel e limão a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a formar bolhas, desligue o fogo e adicione o chá verde. Tampe e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe, adoce com mel e acrescente as gotas de limão. Sirva em seguida.

O chá de erva-doce auxilia a digestão estimulando a produção de sucos gástricos Crédito: Imagem: Halil ibrahim mesciog | Shutterstock

9. Chá de erva-doce

A erva-doce auxilia na digestão ao estimular a produção de sucos gástricos. Além disso, alivia gases e inchaços abdominais, sendo uma ótima aliada para quem busca conforto digestivo.

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Desligue o fogo e adicione as sementes de erva-doce. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

10. Chá preto

O chá preto é rico em cafeína que estimula o sistema nervoso central, aumenta o estado de alerta e melhora a queima de gordura durante atividades físicas. Além disso, contém antioxidantes que ajudam a saúde cardiovascular.

Ingredientes

1 colher de chá de chá preto

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Desligue o fogo e adicione o chá preto. Tampe e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

11. Chá de maracujá

O maracujá ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade devido à presença de compostos calmantes como alcaloides e flavonoides. Um sono reparador promovido por esse chá ajuda na regulação hormonal e no controle do apetite.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores ou folhas secas de maracujá

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo