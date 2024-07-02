Veja o que fazer quando o bebê se engasga

Os primeiros socorros são importantes em casos de engasgo Crédito: StockPhotoDirectors | Shutterstock

O engasgo ocorre quando um objeto, alimento ou líquido bloqueia parcial ou totalmente a garganta, ou a traqueia, impedindo a respiração. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis estejam sempre atentos aos pequenos, tanto durante a alimentação quanto nas brincadeiras com objetos pequenos. Além disso, ter conhecimento sobre as técnicas corretas para contornar o engasgo pode salvar a vida do bebê ou da criança em emergências.

Pensando nisso, a pediatra Kelly Oliveira, especialista em amamentação, compartilha algumas dicas para pais, cuidadores, professores de como agirem em casos de engasgos e a importância de saber fazer a manobra de Heimlich.

Reconhecendo um engasgo

É necessário antes de tudo saber diferenciar se é um engasgo ou um GAG (reflexo do vômito). O GAG é normal e esperado. Ele é um reflexo corporal que expulsa o alimento do corpo para evitar o engasgo. Se assemelha a uma ânsia. Nele, o bebê cospe para fora o que não consegue engolir.

O engasgo, por sua vez, ocorre quando há um alimento obstruindo as vias aéreas por não conseguir ser eliminado sozinho. Pode ser parcial, quando há obstrução, mas ainda o bebê consegue respirar; ou total, quando ocorre a obstrução das vias aéreas. Este último caso, no entanto, se torna uma emergência médica que precisa de intervenção imediata.

Conhecer os sintomas de um engasgo é essencial para agir rapidamente. São eles:

Tosse silenciosa;





Respiração ausente ou acelerada;





Choro incessante;





Vermelhidão no rosto por privação de ar;





Desmaio ou perda de consciência.

A manobra de Heimlich pode salvar a vida do bebê engasgado Crédito: TarikVision | Shutterstock

Manobra de Heimlich

A pediatra Kelly Oliveira ensina como realizar corretamente a manobra de Heimlich para cada etapa da infância. Confira as instruções abaixo!

Para crianças menores de 2 anos

Coloque o bebê de bruços e apoiado no seu braço, com a cabeça voltada para baixo;





A cabeça precisa abaixo do nível do tronco, para facilitar a saída do objeto;





Dê 5 tapas no meio das costas, entre os ombros, não muito fortes;

Caso o bebê não desengasgue, proceda a segunda parte da manobra:

Vire o bebê de barriga para cima e posicione a cabeça abaixo do nível do tronco;





Faça 5 compressões no tórax, na altura dos mamilos, com o dedo indicador e médio apontando para baixo.

Se a criança chorar, tossir ou vomitar é sinal que ela desengasgou. Se elacontinuar engasgada, repita a manobra quantas vezes forem necessárias.

Para crianças maiores de 2 anos





Se posicione atrás da criança e se ajoelhe na altura dela;





Abrace a criança por trás dela;





Com uma mão fechada, o polegar voltado para dentro, faça um movimento em “3”.





Uma mão fechada apoia na altura do estômago, empurrando num movimento rápido e firme para trás e para cima.





A outra mão aberta fica sobre a mão fechada, para ter maior firmeza no movimento.