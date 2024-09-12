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Saúde

Veja atividades físicas para reduzir a gordura abdominal

Médico ensina medidas simples que podem trazer grandes benefícios para o bem-estar e o equilíbrio do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 set 2024 às 11:41

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:41

Imagem Edicase Brasil
Práticas de exercícios podem auxiliar na prevenção de riscos associados ao acúmulo de gordura Crédito: : New Africa | Shutterstock
Mudar a alimentação e praticar exercícios aeróbicos são ações fundamentais para reduzir a gordura na região abdominal. Contudo, deve-se salientar que diminuir as medidas abdominais se trata de uma questão que vai além da estética. De acordo com Benjamin Apter, médico especialista em medicina esportiva e coordenador da rede de franquias da academia B-Active, a gordura acumulada no abdômen também apresenta possível relação com doenças cardiovasculares. 
“Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, acrescenta a nutricionista Karen Oliveira.

Exercícios indicados

Segundo o Dr. Benjamin Apter, os exercícios aeróbios, anaeróbios ou mistos ajudam a eliminar peso. Além disso, para saber a real necessidade de emagrecimento e as atividades mais compatíveis com a sua capacidade física, é muito importante consultar um especialista. “O médico vai definir com o aluno os objetivos, preferências, condição física e clínica”, explica o profissional. 
Imagem Edicase Brasil
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Atividades para definir o abdômen

Para definir o abdômen , existem alguns tipos de atividades que trabalham corretamente essa região. “Os melhores exercícios são aqueles que trabalham o tronco. A musculatura abdominal tem grandes grupos musculares que devem ser trabalhados: músculo reto abdominal (porção superior e inferior), músculos oblíquos do lado direito e do lado esquerdo”, enumera o médico. Para isso, de acordo com Benjamin Apter, é possível investir em musculação, ginástica localizada e pilates. 

Quantidade de treinoadequada

A quantidade de treino indicada pelos profissionais deve ser respeitada para evitar lesões e chegar ao resultado esperado. “Podemos, então, treinar a musculatura abdominal cinco vezes por semana, dando ênfase aos músculos oblíquos e reto em dias alternados”, afirma o Dr. Benjamin Apter. Em todo caso, consultar um médico e um profissional de educação física é fundamental antes de iniciar qualquer prática de exercício.  

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