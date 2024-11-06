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Veja a importância de hábitos saudáveis para a saúde do homem

Alimentação equilibrada e prática regular de atividade física são essenciais para a prevenção de doenças

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 12:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 nov 2024 às 12:35
O cuidado com a saúde é importante para a prevenção de doenças (Imagem: RossHelen | Shutterstock)
O cuidado com a saúde é importante para a prevenção de doenças (Imagem: RossHelen | Shutterstock) Crédito:
Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, uma das principais causas de morte entre homens no Brasil. Anualmente, a doença registra cerca de 65 mil novos casos no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Com a campanha Novembro Azul, a sociedade é chamada a discutir abertamente a saúde masculina e a importância da detecção precoce dessa condição, que, se diagnosticada a tempo, tem altas chances de cura.
Os números comprovam a urgência em promover exames regulares, especialmente para homens a partir dos 50 anos (ou 45 anos para aqueles com histórico familiar). A pesquisa e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar a eficácia do tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Hábitos saudáveis ajudam na prevenção

Além do rastreamento, a prevenção pode ser uma aliada poderosa. Estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, contribuem para a redução do risco de desenvolvimento do câncer.
Estudos demonstram que a atividade física regular não apenas fortalece o sistema imunológico, mas também ajuda a manter um peso saudável, fator que está diretamente relacionado à diminuição da incidência de várias patologias.
Uma dieta equilibrada com atividades físicas ajuda a manter a saúde controle (Imagem: baranq | Shutterstock)
Uma dieta equilibrada com atividades físicas ajuda a manter a saúde controle (Imagem: baranq | Shutterstock) Crédito:

Cuidados que fazem diferença

Profissionais de saúde destacam a importância de integrar a atividade física à rotina diária. Caminhadas, corridas, musculação e até atividades de lazer como esportes coletivos são opções que não apenas promovem a saúde física, mas também se mostram benéficas para a saúde mental, combatendo a ansiedade e a depressão, problemas comuns entre os homens que enfrentam a adversidade de um diagnóstico de câncer.
De acordo com o oncologista Jefferson Medeiros, uma rotina saudável é essencial na prevenção do câncer de próstata e outras doenças crônicas. “Praticar atividade física regular ajuda a controlar o peso, reduzir o estresse e melhorar a imunidade . Além disso, uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e antioxidantes (como o licopeno, presente no tomate), é comprovadamente eficaz no combate à doença. Reduzir o consumo de gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados também contribui para diminuir os fatores de risco”, reforça.
Para Bianca Souza, coordenadora técnica da rede Selfit Academias, a atividade física desempenha um papel fundamental na prevenção de diversas doenças, principalmente para os homens 40+.“Vejo diariamente os benefícios que a prática regular de exercícios traz para a saúde do aluno. A atividade física fortalece o sistema imunológico, melhora a circulação sanguínea e ajuda a controlar o peso corporal, fatores cruciais na redução do risco de doenças crônicas. Além disso, a prática regular de exercícios estimula a liberação de endorfinas, contribuindo para o bem-estar mental e emocional”, destaca.

Combate ao sedentarismo e promoção do bem-estar

Segundo Bianca Souza, investir em uma rotina de atividades físicas não só promove uma vida mais saudável, mas também é uma estratégia eficaz para combater o sedentarismo. “O sedentarismo está associado ao aumento da incidência de diversas condições de saúde. Portanto, incentivar a prática de exercícios é uma missão essencial para todos nós que nos preocupamos com a saúde e o bem-estar da população”, finaliza.
Por Bruna de Paula

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