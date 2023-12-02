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Veja 8 lançamentos de beleza no mês de dezembro

O mês começa com as novas linhas para o cabelo, maquiagens e os protetores solares que chegam para o verão
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

02 dez 2023 às 13:59

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 13:59

Lançamento de beleza
Lançamento de beleza Crédito: Shutterstock
O ano chegou ao fim e as marcas de beleza apresentam os últimos lançamentos de 2023. Os cabelos ganham o foco com a chegada de novas linhas. Como a Essence Care, da Vizcaya, que foi pensada dentro do conceito de skinification, ou seja, usa ativos de skincare para cuidados com o cabelo, tratando-o da raiz às pontas.
Já a Ada Tina amplia a linha Amplexe, e lança o condicionador antiqueda, desenvolvido especialmente para o tratamento intensivo da queda dos cabelos. O mês ainda tem a nova máscara de cílios da Maybelline NY e o novo protetor solar da Rohto Mentholatum. Confira a nossa seleção!

01

Água Termal Capilar Essence Care, da Vizcaya

A marca lança nova linha que usa ativos de skincare para cuidados com o cabelo, tratando-o da raiz às pontas. O ácido hialurônico, tão conhecido por sua eficácia no tratamento para a pele, é o componente essencial e está presente em toda a gama de produtos. A água termal é um produto multifuncional, pensado para todos os tipos de cabelo. Com um blend de ácido hialurônico e vitaminas essenciais (niacinamida, vitamina C, vitamina E, entre outras), ela promove reparação do fio, tratamento do couro cabeludo, selagem das cutículas, proteção solar e blindagem contra a umidade.

02

Amplexe Condicionador Antiqueda, da Ada Tina

É um condicionador pró-crescimento antiqueda, desenvolvido especialmente para o tratamento intensivo da queda dos cabelos. Com peptídeos antiqueda e tecnologia Exbiol Triforce, que é capaz de deixar os fios mais fortes, resistentes, brilhantes, macios, leves e sem oleosidade, o produto contribui com o estímulo de novos fios, ainda mais fortes e resistentes desde a raiz. A novidade é indicada para o tratamento dos principais tipos de queda de cabelo em homens e mulheres, e não possui sal em sua fórmula e é capaz de limpar profundamente o couro cabeludo, sem ressecar os fios. 

03

Bic Soleil Escape

O lançamento garante uma experiência sensorial por meio dos cabos perfumados em duas versões: Lavanda & Eucalipto e Rosa & Magnólia. Ideal para despertar os sentidos da pessoa e trazer uma experiência única para o momento da depilação. Possui três lâminas flexíveis que se ajustam aos contornos do seu corpo. Conta com cabeça móvel e fita lubrificante enriquecida com óleo de amêndoas que proporcionam um depilar rente e suave. Além disso, o cabo é ergonomicamente projetado e emborrachado para maior conforto durante a depilação.

04

The Falsies Surreal, da Maybelline NY

A máscaras de cílios une tecnologia avançada e fórmula inovadora oferecendo comprimento e volume. Pensada para quem deseja um olhar dramático e impactante em uma única aplicação, a novidade garante 10 vezes mais volume e mais de 36% de alongamento com uma fórmula, com duração de até 24 horas com efeito 3D. A fórmula conta com mix de fibras ultra-longas e curtas para extensão, garantindo maior comprimento e volume e seu aplicador exclusivo em formato de hélice estendido é composto por seis mil cerdas que preenchem, alongam e garantem máximo volume, da raiz às pontas dos cílios. 

05

Skin Aqua Tone Up UV Happiness Aura, da Rohto Mentholatum

A marca anuncia no Brasil o lançamento de protetor solar com fórmula inovadora. Com textura leve e filtro cor de rosa, a fórmula conta com a combinação de ácido hialurônico e do complexo de ameixa, extratos de maracujá e fruta rosa roxburghii, que juntos proporcionam alto poder de hidratação e ação antioxidante. Graças ao seu FPS 50, protege o rosto e o corpo contra os raios UVA e UVB e da luz azul e visível. Também ajuda a uniformizar as manchas e os tons desiguais, assim como realça e tonifica o brilho natural da pele, deixando-a com um aspecto saudável. 

06

Água Prebiótica Para o Corpo Tododia Manga Rosa e Água De Coco, da Natura

A linha Manga Rosa e Água de Coco foi desenvolvidas para hidratar a pele na época em que o corpo fica mais exposto ao sol e traz produtos para uma rotina completa de cuidados. A fragrância combina a refrescância frutal que esbanja feminilidade da manga rosa e a leveza da água de coco. A água prebiótica tem fórmula que hidrata imediatamente e fortalece a microbiota estimulando o sistema de defesa natural da pele.

07

Máscara de tratamento Prebióticos + Biotina, de Seda

Com ativos reconhecidos do skincare, a linha vem com tecnologia que fortalece a fibra capilar, auxiliando no crescimento de maneira forte e saudável desde a raiz e reduzindo a quebra dos fios, sem deixar a hidratação de lado, oferecendo um cabelo mais resistente. Indicado para todos os tipos de cabelos, entre seus principais componentes estão os prebióticos, que são nutrientes conhecidos por melhorar a saúde do couro cabeludo. Já a biotina, ou vitamina B7, é famosa por ajudar no crescimento saudável do cabelo e fortalecer os fios desde a raiz.

08

Urban Environment Age Defense, da Shiseido

O protetor solar chega com a exclusiva tecnologia Sun Dual Care que converte uma porção dos raios UVA em efeitos benéficos para a pele, aumentando a defesa contra o envelhecimento. Conta também com a tecnologia Superveil-UV 360 que se ajusta ao contorno da pele, criando uma segunda camada para proteger a pele em todos os ângulos. Sua textura leve se funde perfeitamente com a pele, sem deixar resíduos esbranquiçados. Mantém a pele sem brilho, hidratada e reduz os sinais visíveis de envelhecimento.

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