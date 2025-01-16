Papa Francisco: veja dicas para evitar quedas de idosos no dia a dia

O Papa Francisco sofreu uma queda em sua residência Crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AP

O Papa Francisco caiu e machucou o braço direito, informou o Vaticano através de um comunicado, nesta quinta-feira (16).

Segundo o texto, o pontífice, que está com 88 anos, machucou o antebraço direito após uma queda em sua residência, mas não sofreu nenhuma fratura. Ele está com o braço imobilizado. "Esta manhã, devido a uma queda na casa de Santa Marta, o Papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fraturas. O braço foi imobilizado como medida de precaução", diz o comunicado.



A questão de quedas é algo realmente sério. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais, é que 40% sofram quedas todos os anos.

Além disso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), anualmente, cerca de um milhão de idosos no mundo fraturam o fêmur, sendo 600 mil somente no Brasil. E 90% destes casos são causados por quedas.

Segundo a fisioterapeuta, Caroline Saladini, especialista em gerontologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), pessoas idosas, no geral, são mais suscetíveis ao risco de queda, sendo a mais comum no banheiro. Além disso, ela comenta os principais motivos, pelo qual as quedas ocorrem: “Alterações próprias do indivíduo - como condições de saúde não controladas, fraqueza muscular, alterações de equilíbrio, diminuição da acuidade visual ou auditivo, queixa de dor; alterações ambientais, como superfície escorregadia ou irregular, pouca luminosidade, objetos soltos pela casa, móveis baixos e alterações comportamentais - quando a pessoa se coloca em risco ao andar de meias, usar escadas sem apoio no corrimão ou subir em bancos”.