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Rico em carboidratos

Os benefícios de consumir o doce de leite no pré-treino

Segundo nutricionista, por ser digerido de forma mais fácil e rico em carboidratos, a rápida absorção favorece a performance física

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

03 abr 2025 às 09:01
Doce de leite
O doce de leite é rico em carboidratos que fornecem energia imediata para o corpo durante o treino Crédito: Shutterstock/ Beto Chagas
O doce de leite, além de ser saboroso, pode ser um aliado para quem busca energia rápida antes do treino, principalmente para quem deseja hipertrofia.
A nutricionista Catiene Chieppe explica que, por ser digerido de forma mais fácil e rico em carboidratos, a rápida absorção favorece a performance física. "Nesse quesito, o doce de leite é mais vantajoso que a manteiga ou pasta de amendoim".
A nutricionista explica que a quantidade a ser consumida deve ser decidida individualmente. "Deve ser levado em consideração o indivíduo, o nível e a intensidade do exercício físico, além do estilo de vida".
"O doce de leite pode ser consumido puro ou também com biscoitos de arroz ou torradas, vai depender da estratégia adotada"
Catiene Chieppe - Nutricionista

Veja os benefícios

- É rico em carboidratos que fornecem energia imediata para o corpo durante o treino

 - Motivação e adesão ao plano alimentar devido seu sabor, usado como uma recompensa e prazer em seguir a dieta

 - Proporciona prazer e satisfação, tornando a rotina mais gostosa, tendo assim também um aspecto emocional ao consumir

O doce de leite é considerado um alimento com baixo valor nutritivo e rico em açúcar. Por isso, o consumo deve ser feito com orientação de um profissional, principalmente se tiver essa finalidade de uso como pré-treino.
Catiene Chieppe
Catiene Chieppe fala sobre o consumo do doce leite Crédito: Reprodução @Catienechieppe
"Dependendo do consumo diário de calorias do indivíduo, do estilo de vida e do quanto gasta de calorias em um exercício físico, pode não ser uma boa alternativa. A orientação não é para todos, precisa ter critérios ao adotar tal estratégia"
Catiene Chieppe - Nutricionista
Uma dica que pode ajudar na escolha da melhor opção de doce de leite é, quanto menos ingredientes melhor. "Hoje no mercado já existem opção 'zero açúcar', o produto feito com adoçante (geralmente artificial) para ter a semelhança no dulçor. Normalmente tem um pouco menos de calorias, mas o consumo também deve ser moderado".
O doce de leite tem em sua composição (leite + açúcar) e pode estimular ainda mais a vontade de consumir açúcares (doce), por estímulo da insulina podendo não ser adequado a indivíduos em processo de emagrecimento ou que fazem acompanhamento por compulsão alimentar.
"Também é contraindicado para indivíduos que estão com alterações na glicose/insulina e também colesterol. Por isso a consulta com nutricionista é tão importante", diz a nutricionista. Ele pode ser consumido puro, com frutas, com pão, torradas ou biscoito de arroz.

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