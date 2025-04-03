Os benefícios de consumir o doce de leite no pré-treino

O doce de leite, além de ser saboroso, pode ser um aliado para quem busca energia rápida antes do treino, principalmente para quem deseja hipertrofia.
A nutricionista Catiene Chieppe explica que, por ser digerido de forma mais fácil e rico em carboidratos, a rápida absorção favorece a performance física. "Nesse quesito, o doce de leite é mais vantajoso que a manteiga ou pasta de amendoim".
A nutricionista explica que a quantidade a ser consumida deve ser decidida individualmente. "Deve ser levado em consideração o indivíduo, o nível e a intensidade do exercício físico, além do estilo de vida".
O doce de leite é considerado um alimento com baixo valor nutritivo e rico em açúcar. Por isso, o consumo deve ser feito com orientação de um profissional, principalmente se tiver essa finalidade de uso como pré-treino.
Uma dica que pode ajudar na escolha da melhor opção de doce de leite é, quanto menos ingredientes melhor. "Hoje no mercado já existem opção 'zero açúcar', o produto feito com adoçante (geralmente artificial) para ter a semelhança no dulçor. Normalmente tem um pouco menos de calorias, mas o consumo também deve ser moderado".
O doce de leite tem em sua composição (leite + açúcar) e pode estimular ainda mais a vontade de consumir açúcares (doce), por estímulo da insulina podendo não ser adequado a indivíduos em processo de emagrecimento ou que fazem acompanhamento por compulsão alimentar.
"Também é contraindicado para indivíduos que estão com alterações na glicose/insulina e também colesterol. Por isso a consulta com nutricionista é tão importante", diz a nutricionista. Ele pode ser consumido puro, com frutas, com pão, torradas ou biscoito de arroz.