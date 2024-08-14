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Avanço da doença na África

OMS declara Mpox uma emergência de saúde internacional

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse ter recebido do Comitê de Emergência a recomendação para acionar o alerta máximo da entidade sobre um surto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2024 às 15:14

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 15:14

mpox
A doença é conhecida popularmente como varíola dos macacos Crédito: Shutterstock
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira, 14, a Mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional. A doença, conhecida popularmente como varíola dos macacos, tem registrado disseminação na República Democrática do Congo e em outros países da África.
Em coletiva de imprensa nesta quarta, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse ter recebido do Comitê de Emergência a recomendação para acionar o alerta máximo da entidade sobre um surto.
"A detecção e a rápida propagação de uma nova variante de mpox no leste da República Democrática do Congo, a sua detecção em países vizinhos que não tinham reportado a mpox anteriormente e o potencial para uma maior propagação dentro de África e fora dela são muito preocupantes", disse Tedros.
A OMS estima precisar de US$ 15 milhões para desenhar a resposta imediata à nova emergência, dos quais US$ 1,5 milhão já foram mobilizados por meio de um fundo de contingência. "Planejamos lançar mais nos próximos dias. Também apelamos aos doadores para financiarem o resto do plano de resposta", exortou Tedros.

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