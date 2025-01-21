O que é a alergia alimentar, condição que fez Raissa passar mal no BBB 25

Raissa passou mal ao comer um alimento com camarão Crédito: Reprodução TV Globo

Na última semana, a participante do BBB 25, Raissa, de 19 anos, passou mal ao comer um alimento com camarão no programa. Ela precisou de assistência médica imediata e chegou a ser retirada da casa por um tempo.

A sister teve uma crise alérgica e apresentou sintomas como tosse e dificuldade para respirar. Após ser medicada, ela foi liberada pela equipe médica e retornou à casa.

A alergista Milena Pandolfi, da Rede Meridional, explica que a alergia alimentar é uma reação exagerada do sistema imunológico a determinadas proteínas alimentares, que são identificadas erroneamente como ameaças. Estima-se que afete cerca de 6% das crianças e 3% dos adultos globalmente.

No Brasil, embora não existam estatísticas oficiais sobre a prevalência de alergias alimentares, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) indica que estudos globais apontam que aproximadamente 8% das crianças com até dois anos de idade e 2% dos adultos apresentam algum tipo de alergia alimentar.

Embora qualquer alimento possa causar alergia, a médica lista os principais desencadeadores de alergias em adultos. Os mais comuns são leite, ovo, soja, trigo, peixes, frutos do mar, amendoim e castanhas. No entanto, outros alimentos vêm sendo relatados como potenciais alérgenos, como sementes (gergelim, chia, linhaça) e frutas.

“Geralmente a reação ocorre após a exposição ao alérgeno, de minutos a horas após a ingestão. Na grande maioria dos casos as reações aparecem dentro de até duas horas, após o consumo do alimento alergênico”, enfatizou.

Milena Pandolfi explica o que é a alergia alimentar Crédito: Divulgação/Milena Pandolfi

"Reações fatais são raras de ocorrer em um primeiro contato. Esses casos geralmente ocorrem em pessoas que já sabem ser alérgicas" Milena Pandolfi - Alergista

A gastroenterologista Mariana Pacheco, alerta que os sintomas para uma crise alérgica podem ser diversos. Vão desde lesões de pele, coceira nos olhos e garganta, até inchaço nos olhos, diarreia, vômitos, febre, mal-estar. “Os sintomas mais graves são os respiratórios, quando há um edema da glote que pode bloquear a passagem de ar para os pulmões ou também um broncoespasmo grave, que se assemelha aos sintomas de asma”, relatou.

A médica orienta que se a pessoa sente algum sintoma, sempre ao comer um determinado alimento, deve procurar um médico para a realização de exames, que podem diagnosticar a alergia, através de história clínica, testes cutâneos e exames de sangue.

A melhor forma de tratar uma alergia alimentar é não ingerir mais aquela substância.

Mariana Pacheco explica os cuidados com a alergia alimentar Crédito: Divulgação/ Mariana Pacheco

"Alguns tipos de alimentos podem ter um tratamento específico, como a dessensibilização do organismo a aquele alérgeno." Mariana Pacheco - Gastroenterologista