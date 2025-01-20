O que é leucemia, causa da morte da carnavalesca Márcia Lage

Márcia Lage morreu vítima de leucemia Crédito: Reprodução/Portela

A carnavalesca Márcia Lage, de 64 anos, morreu na manhã deste domingo (19), vítima de leucemia. A Mocidade Independente de Padre Miguel postou em suas redes sociais um comunicado lamentando a morte da carnavalesca. Ao lado do marido Renato Lage, a carnavalesca havia retornado para a agremiação para assinar o desfile de 2025.

"Márcia colocou o seu talento a serviço da Mocidade por diversos carnavais. Novamente, em trabalho conjunto com Renato Lage, ela assina o carnaval de 2025. Comunicamos o luto e a suspensão das nossas atividades sociais por tempo indeterminado, incluindo o ensaio de rua de hoje", informou a escola.

Márcia Lage, ao lado do marido, foi um dos grandes nomes do carnaval do Rio de Janeiro nas últimas décadas. A dupla fez sucesso na Mocidade, onde o marido assinou os desfiles campeões em 1990, 1991 e 1996.

Conhecida como câncer no sangue, a leucemia tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células normais. “Essa condição é decorrente de uma mutação genética nas células sanguíneas imaturas, conhecidas como blastos, que se transformam em células cancerosas, multiplicando-se de forma desregulada”, explica a hematologista Juliana Velloso.

A medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas essenciais como hemácias, leucócitos e plaquetas, é fundamental para o funcionamento adequado do sistema sanguíneo.

"Na leucemia, a produção dessas células saudáveis é drasticamente reduzida, levando a sintomas como fraqueza, cansaço, sonolência, sangramentos, manchas roxas pelo corpo e infecções" Juliana Velloso - Hematologista

Outros sintomas Gânglios linfáticos inchados indolores (a famosa íngua), principalmente na região do pescoço e das axilas; Perda de peso sem motivo aparente; Dores nos ossos e nas articulações.

É um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil. Sem considerar os tumores de pele não-melanoma, ele ocupa a décima posição entre os mais frequentes, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Além disso, o Instituto prevê 11.540 novos casos de leucemia por ano até 2025.

Existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo os quatro principais: leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica crônica (LLC). As mais comuns estão agrupadas em LMA e LLA. “Independente do tipo, essas são doenças muito graves, por isso a importância de serem diagnosticadas logo no início, para que o paciente receba o tratamento adequado e as chances de cura sejam maiores”, afirma o hematologista Douglas Covre Stocco.

Para que a doença seja identificada o mais cedo possível é preciso ficar atento a alguns sintomas como sangramentos nas gengivas, no nariz, nas fezes e na urina, além de manchas roxas pelo corpo.

“O paciente também deve observar infecções recorrentes, febre de repetição, fraqueza, cansaço excessivo, por exemplo. Esses sintomas, em conjunto, podem indicar que o paciente tem alguma alteração que sugira leucemia aguda”, descreve o médico.