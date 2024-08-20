Língua branca: saiba quais são as causas e como resolver o problema

As causas da língua branca são diversas Crédito: Shutterstock

A língua branca é uma condição em que uma camada de células mortas, restos alimentares e bactérias se acumulam na superfície da língua, dando uma aparência esbranquiçada. Embora muitas vezes seja inofensiva, pode ser um sinal de problemas de saúde, como má higienização, infecções, candidíase e líquen plano.

"A falta de limpeza da língua durante a escovação dos dentes contribui diretamente para o acúmulo de bactérias", diz a cirurgiã-dentista Marlei Bonella. Esse acúmulo não apenas leva à formação de uma camada branca, mas também pode causar mau hálito e aumentar o risco de infecções orais e doenças gengivais.

As causas da língua branca são diversas. A dentista menciona que, embora a língua esbranquiçada não seja uma doença em si, a cor alterada indica que é preciso mais atenção e cuidado com a higiene bucal.

"A falta de escovação da língua permite que micro-organismos se acumulem na região, deixando a língua esbranquiçada e aumentando os riscos de outros problemas dentários no futuro"

Outras causas importantes incluem a candidíase oral, também conhecida como sapinho, causada por um fungo e aparece em pessoas com baixa imunidade, manifestando-se pela brancura na língua. Além disso, Marlei destaca a leucoplasia, uma condição frequentemente observada em fumantes, que causa manchas brancas em toda a boca. O líquen plano é outra condição mencionada, que afeta as unhas, couro cabeludo e mucosas da boca, manifestando-se como manchas roxas na pele e listras brancas de aspecto enrugado na boca.

Entenda os perigos

A dentista adverte sobre os perigos da língua branca, ressaltando que, embora muitas vezes seja inofensiva, ela pode ser um sinal de condições mais graves, como infecções fúngicas, problemas hepáticos ou diabetes. "Se não tratada, a língua branca pode levar a complicações mais sérias, como infecções orais mais severas e aumento do risco de doenças periodontais", afirma.

A limpeza da língua é fundamental para uma higiene bucal completa. "A limpeza ajuda a remover bactérias e resíduos acumulados, prevenindo o mau hálito e reduzindo o risco de infecções orais".

Para evitar que a língua fique branca, a dentista recomenda a adoção de bons hábitos de higiene bucal: "É importante escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, usar fio dental diariamente, limpar a língua com uma escova dental ou limpador de língua, manter-se hidratado e evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco”, enfatiza.

Marlei também indica o uso de raspadores de língua como uma ferramenta eficaz na remoção da camada branca e das bactérias acumuladas na língua. "Para quem não pode comprar um raspador, uma alternativa é usar a escova de dentes", sugere. "Basta escovar a língua suavemente de trás para frente, prestando atenção nas áreas onde há acúmulo de resíduos”, diz.