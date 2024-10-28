Jabuticaba: veja 7 benefícios da fruta para a saúde

A jabuticaba melhora o funcionamento do intestino devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água Crédito: Shutterstock

A jabuticaba é pequenina, tem a casca roxa e polpa branca. O gosto é saboroso e ela traz inúmeros benefícios. Também conhecida como a "uva brasileira", é uma fruta da primavera. Ou seja, agora é o melhor momento possível para consumi-la com frequência e aproveitar todos os seus benefícios para a saúde.

"Apesar de pequeno, o fruto da jabuticabeira é rico em diversos nutrientes para o corpo, como vitaminas do complexo B e compostos capazes de prevenir o surgimento de diversos cânceres, além de ainda combater o envelhecimento precoce", explica a nutricionista Juliana Tinelli.

A fruta é rica em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, protegendo as células do estresse oxidativo e retardando o envelhecimento celular. "Eles também têm propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Também é rica em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico.

Os principais benefícios do consumo regular são:

Melhora a pele. Por ser rica em vitamina C, estimula a produção de colágeno, proteína responsável pela elasticidade da pele.





Por ser rica em vitamina C, estimula a produção de colágeno, proteína responsável pela elasticidade da pele. Melhora o funcionamento do intestino devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água.





devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água. Melhora o funcionamento do intestino devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água.





devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água. Aumenta a sensação de saciedade , já que possui pectina, substância que controla a sensação de fome ao longo do dia, ajudando no processo de perda de peso.





, já que possui pectina, substância que controla a sensação de fome ao longo do dia, ajudando no processo de perda de peso. Tem baixa caloria : em 100g contém 51 kcal e 10g de carboidratos, sendo indicada para quem deseja emagrecer.





: em 100g contém 51 kcal e 10g de carboidratos, sendo indicada para quem deseja emagrecer. Fortalece a imunidade , já que contém zinco na composição. O mineral é importante na produção das células de defesa do organismo.





, já que contém zinco na composição. O mineral é importante na produção das células de defesa do organismo. Auxilia na regulação da pressão arterial por conter potássio, substância capaz de eliminar o excesso de sódio do organismo, promovendo o controle arterial.



A nutricionista conta que qualquer pessoa pode consumir jabuticaba, mas é importante ter em conta algumas considerações. "Pessoas com alergias a frutas ou histórico de sensibilidade devem consumir com moderação".



O consumo excessivo de jabuticaba pode causar desconforto digestivo, como gases e diarreia, devido ao seu alto teor de fibras. "A jabuticaba pode prender o intestino, por isso não é tão indicada para pessoas com prisão de ventre", diz Juliana Tinelli.