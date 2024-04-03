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Leguminosas

Ganho de massa muscular: 7 benefícios do grão-de-bico para a saúde

O consumo regular dessa leguminosa ajuda a prevenir e combater doenças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 abr 2024 às 08:00

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 08:00

7 benefícios do grão-de-bico para a saúde
O grão-de-bico ajuda a melhorar o humor  Crédito: LumenSt | Shutterstock
O grão-de-bico é uma das leguminosas mais nutritivas e versáteis, podendo ser usado em saladas, sopas, pastas (como o húmus) e até mesmo em sobremesas. Incorporar esse grão na sua dieta não apenas é benéfico para a saúde, mas também adiciona sabor às suas refeições.
A seguir, conheça 7 benefícios do grão-de-bico para a saúde!

1. Ajuda a equilibrar o colesterol

O grão-de-bico tem alto teor de fibras. Essas fibras solúveis se ligam ao colesterol e outros lipídios no sistema digestivo e os arrastam para fora do corpo antes que possam ser absorvidos. Isso contribui para a redução do colesterol LDL (mau) e o aumento do HDL (bom), mantendo o sistema cardiovascular saudável e reduzindo o risco de doenças cardíacas.
Estudos científicos mostram que o HDL ajuda a retirar as moléculas de gordura de dentro das células e possibilita que elas sejam eliminadas pelo organismo. “O LDL colesterol faz exatamente o contrário, fixando estas moléculas de  gordura  dentro das células, provocando a formação de radicais livres, que são prejudiciais ao organismo e aceleram o envelhecimento do corpo”, esclarece o cardiologista Allan Cembranel.  

2. Fortalecimento do sistema imunológico

Com um bom aporte de zinco e vitamina E, o grão-de-bico é um excelente aliado do sistema imunológico. O zinco é crucial para a função imunológica, enquanto a vitamina E é um antioxidante que protege as células contra o dano oxidativo. Juntos, esses nutrientes ajudam a fortalecer as defesas do corpo contra infecções, resfriados e outras doenças.

3. Auxilia no ganho de massa muscular

Para quem busca aumentar a massa muscular, o grão-de-bico é uma ótima opção. Rico em proteínas, fornece nutrientes de que o corpo precisa para reparar e construir tecido muscular, especialmente quando consumido em combinação com outras fontes de proteínas vegetais, garantindo uma gama completa de aminoácidos essenciais.
“O que deve ficar claro e que as pessoas devem ter em mente é que todos os  macronutrientes são importantes  para o processo de aumento de massa muscular. Por exemplo, as proteínas ajudam na construção das células musculares, isto é, elas são os componentes de que o corpo precisa para poder construir músculos […]”, analisa o personal trainer Vinícius Possebon.

4. Melhoria do humor

O grão-de-bico pode ajudar a melhorar o humor, graças ao triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, conhecido como o hormônio da felicidade. “Sabemos que não é segredo que a alimentação desempenha papel fundamental em nossa saúde mental […]. As pessoas têm buscado, cada vez mais, meios de ter mais alegria e sensação de bem-estar; então, aliar o que comemos a isso é uma excelente maneira de ativar a nossa serotonina, o neurotransmissor responsável por nos fazer sentir bem”, explica o médico Paulo Lessa. 

5. Saúde intestinal

Além de prevenir a constipação devido ao seu alto teor de fibras, o grão-de-bico contribui para a saúde do intestino de várias maneiras. O amido resistente presente nele atua como prebiótico, alimentando as bactérias benéficas no intestino e mantendo o equilíbrio da microbiota intestinal.

6. Ajuda a controlar a glicose no sangue

O grão-de-bico é benéfico para pessoas com diabetes ou com risco de desenvolvê-la devido ao seu baixo índice glicêmico. As fibras ajudam a retardar a absorção de carboidratos, evitando picos de glicose após as refeições e contribuindo para o controle do nível de açúcar no sangue a longo prazo.
A nutricionista Fernanda Sobral afirma que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

7. Ajuda na prevenção de anemia

Rico em ferro e folato, o grão-de-bico desempenha um papel crucial na prevenção de anemias, especialmente a anemia por deficiência de ferro e folato. Esses nutrientes são fundamentais para a formação de glóbulos vermelhos e o transporte adequado de oxigênio pelo corpo.

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