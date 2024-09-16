Fortalecimento dos músculos: veja os benefícios de andar de skate

Uma das grandes vantagens de andar de skate é o fortalecimento das articulações Crédito: Shutterstock

Manter uma rotina de exercícios é uma dificuldade comum, muitas vezes por falta de tempo ou pela rotina atribulada. Adicionar uma atividade física ao cotidiano pode parecer inviável, e os custos associados a alguns esportes e academias também são um empecilho para muitos. Buscando meios de controlar isso, o skate se destaca como uma excelente solução: é acessível, versátil e pode ser facilmente incorporado ao dia a dia. Além de ser uma atividade de baixo custo, o skate traz inúmeros benefícios para o corpo e a mente, promovendo a saúde física e o bem-estar emocional.

Historicamente marginalizado e visto apenas como uma forma de diversão, o skate hoje é reconhecido como um caminho para um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Com diversas modalidades e acessível a pessoas de todas as idades, o skate ultrapassa também a barreira do esporte, atingindo áreas como o estilo de vida, a moda e até o ciclo social em que a pessoa participa.

Considerando esse histórico e o fato de o skate ser frequentemente associado a um grupo específico (jovens), decidimos apresentar maneiras práticas de introduzir o skate no dia a dia. A atividade pode ser inclusiva e acessível para todos, destacando os benefícios físicos, mentais e sociais que o skate pode proporcionar.

Benefícios físicos

Uma das grandes vantagens de andar de skate é o fortalecimento das articulações. A prática regular ajuda a fortalecer os músculos. De acordo com Aline Dantas, professora de skate e profissional de educação física, os movimentos realizados sobre o skate exercitam os músculos das pernas, glúteos, abdômen e lombar.

“Andar de skate atinge diversos grupos musculares, com ênfase nos membros inferiores e no tronco. As pernas e os glúteos são especialmente exigidos, já que o impulso e o equilíbrio dependem dessas regiões. Além disso, o core (abdômen e lombar) é constantemente ativado para manter o equilíbrio e a postura durante as manobras. Os membros superiores também são trabalhados, embora em menor intensidade, principalmente para auxiliar no equilíbrio e controle do corpo”.

Andar de skate também traz melhorias significativas para o sistema cardiovascular. A atividade aumenta e regula os batimentos cardíacos, o que melhora a circulação de oxigênio no corpo e contribui para um melhor funcionamento do organismo como um todo.

Outro benefício da modalidade é ter a possibilidade de queimar até 500 calorias por hora. No entanto, esse valor pode variar significativamente dependendo de diversos fatores, como a modalidade de skate praticada, a intensidade da sessão, o peso do praticante e a duração da atividade. Modalidades que envolvem mais manobras, saltos e movimentos contínuos tendem a queimar mais calorias, enquanto sessões mais leves e recreativas podem resultar em um gasto energético menor. É importante ajustar a prática às condições individuais para maximizar os benefícios.

Impactos positivos

A prática do esporte tem efeitos positivos na saúde mental, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. Segundo Aline, a concentração exigida nas manobras permite um desligamento temporário das preocupações cotidianas, funcionando como uma forma de meditação ativa. Além disso, a superação de desafios constantes no skate aumenta a autoconfiança, enquanto a produção de endorfina e dopamina durante a atividade promove uma sensação de bem-estar e prazer.

Socialmente, o skate é um esporte inclusivo e democrático, a formação de grupos e amizades através da prática é comum. “Ele permite que as pessoas se expressem livremente, criando um ambiente propício para o surgimento de novas amizades. Como parte de uma cultura, o esporte também oferece uma nova forma de ver e vivenciar a vida, servindo como ferramenta de transformação social”, contou a especialista.

Dicas para introduzir o skate na rotina

Escolha a modalidade certa: o skate oferece diversas modalidades, cada uma adaptada a diferentes tipos de atividades e preferências pessoais. As modalidades mais comuns incluem o street, que é focado em obstáculos urbanos como escadas, corrimões e bancos, ideal para quem gosta de um desafio técnico; o longboard, que simula o surf, é ideal para descer ladeiras e fazer curvas amplas e fluidas. Identificar qual modalidade combina mais com o seu estilo de vida é o primeiro passo.



Comece com o equipamento adequado: escolher o skate certo é fundamental para uma prática segura e prazerosa. Sempre adquira seu skate em lojas especializadas, onde você terá acesso a produtos de qualidade e adequados para cada modalidade;



Integre o skate na sua rotina: para tornar o skate uma parte regular do seu dia, comece incorporando-o em atividades cotidianas. Por exemplo, use o skate como meio de transporte para distâncias curtas, como ir até o mercado ou ao trabalho. Isso não só economiza tempo, como também transforma a locomoção em uma atividade física;



Defina um tempo para praticar: se tiver interesse em desenvolver suas habilidades é importante reservar um tempo específico para a prática. Dedique alguns minutos do seu dia, para praticar manobras ou simplesmente andar de skate. Isso ajuda a criar uma rotina consistente e auxilia no desenvolvimento e na vontade de sempre continuar andando;



Comece devagar e evolua aos poucos: se você é iniciante, comece com sessões curtas e focadas em dominar o básico, como o equilíbrio e as manobras simples. À medida que se sentir mais confiante, aumente a intensidade e explore novas manobras ou modalidades.