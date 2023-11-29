Erisipela: entenda diagnóstico do jornalista Evaristo Costa

Erisipela é uma infecção cutânea causada por bactérias Crédito: wavebreakmedia | Shutterstock

Recentemente, o jornalista e apresentador Evaristo Costa disse nas redes sociais que foi internado no hospital devido a um diagnóstico de erisipela. Conforme a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, essa doença é uma infecção cutânea que causa vermelhidão, dor e inchaço e pode afetar pernas, braços, abdômen e face.

“A erisipela ocorre quando as bactérias que fazem parte da flora bacteriana de nossa pele, principalmente a bactéria estreptococo , penetram no tecido cutâneo por meio de canais de entrada na pele, como cortes ou feridas, provocando infecções que rapidamente afetam os vasos linfáticos existentes na segunda camada da pele”, explica.

SINTOMAS

Segundo a especialista, a infecção pode deixar a pele dolorida, avermelhada, inchada e quente , podendo causar também febre e calafrios em algumas pessoas, sintomas que também são comuns em outra infecção que afeta as pernas: a celulite infecciosa – que não possui relação com a celulite estética. Porém, as doenças são diferentes.

“A principal diferença entre a erisipela e a celulite infecciosa é a profundidade que a infecção atinge. Enquanto a primeira atinge as camadas mais superficiais da pele, sendo mais frequente nos membros inferiores e na face, a celulite atinge a derme profunda e o tecido subcutâneo, ocorrendo principalmente nos membros inferiores”, destaca.

O acompanhamento médico é importante durante o tratamento da erisipela Crédito: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

TRATAMENTO

O tratamento da erisipela e da celulite infecciosa normalmente é realizado por meio do uso de antibióticos. Nos casos mais leves, o tratamento pode ser feito em casa e os antibióticos são tomados na forma de comprimidos. Em casos mais graves, o paciente é internado no hospital e os antibióticos são ministrados diretamente na veia. O médico também pode receitar analgésicos e antitérmicos para reduzir a dor e a febre.

“Normalmente, os sintomas melhoram em 10 dias após o início do uso de antibióticos. Mas, para ajudar no tratamento, é importante também que o paciente repouse e mantenha o membro afetado elevado durante trinta minutos três vezes ao dia para diminuir a dor e o inchaço, além de manter a área infectada sempre limpa”, completa a médica.

PREVENÇÃO

De acordo com Aline Lamaita, na grande maioria das vezes, é possível prevenir a erisipela e a celulite infecciosa. Por exemplo, caso você se corte por acidente, é fundamental lavar as feridas com água e sabão, enxugando bem com uma toalha em seguida.

“Além disso, se você sofrer com onicomicoses, micoses interdigitais e de unha, é essencial que você consulte um dermatologista para realizar o tratamento adequado, pois estas fissuras que se formam nos vãos dos dedos dos pés são portas de entrada para as bactérias causadoras da doença”, afirma.