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É preciso atenção

Como identificar a anemia infantil? Veja 5 dicas e saiba como agir

Médica explica os sintomas da deficiência de ferro e como tratar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 set 2024 às 10:00

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Caso note mudanças na disposição e humor da criança, o ideal é levá-la ao pediatra  Crédito: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock
A anemia infantil é uma condição comum, especialmente em crianças pequenas e ocorre quando há uma diminuição no número de glóbulos vermelhos ou na quantidade de hemoglobina no sangue. É essencial que os pais estejam atentos aos sinais e saibam como agir para garantir o bem-estar do filho. 

Efeitos da deficiência de ferro

Estudos mostram que a deficiência de ferro, uma das causas mais comuns de anemia, está diretamente associada a dificuldades de aprendizado, problemas de concentração e atraso no desenvolvimento motor.
“O ferro desempenha papéis importantes no organismo, principalmente na formação da hemoglobina, que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos e órgãos. Ele também é essencial na produção de mioglobina, responsável por armazenar oxigênio nos músculos. Além disso, o ferro participa na síntese de DNA e na função de várias enzimas, influenciando o metabolismo celular e a imunidade”, explica a médica Lilian Maria Burlacchini de Carvalho,  professora do curso de Medicina da Unime Lauro de Freitas.

Como identificar a anemia infantil? 

A médica, Lilian Maria explica os principais sintomas de anemia a serem observados nos pequenos: 
  • Cansaço e fraqueza: a criança pode apresentar fadiga, mesmo após pequenas atividades.

  • Palidez: pele, lábios e gengivas mais pálidos do que o normal pode ser um sinal.

  • Irritabilidade: mudanças no comportamento, como maior irritabilidade e desinteresse por brincadeiras.

  • Falta de apetite: redução no apetite e na ingestão de alimentos.

  • Desenvolvimento lento: ganho de peso ou crescimento mais lento do que o esperado para a idade da criança pode apontar a presença de anemia.

O que fazer se há suspeita de anemia?

A médica salienta que quatro passos podem garantir o diagnóstico e tratamento adequado, revertendo o quadro de anemia. “A anemia pode impactar o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança . Com atenção aos sinais e tratamento adequado é possível prevenir e tratar a condição de forma eficaz”, comenta Lilian Burlacchini. Veja os passos a seguir quando houver suspeita da doença:

1. Procure um pediatra

Se alguns dos sinais mencionados acima forem identificados, procure um pediatra para diagnóstico exato. Um simples exame de sangue pode confirmar a anemia e identificar sua gravidade.

2. Ajuste a alimentação

A anemia muitas vezes está relacionada à deficiência de ferro. Alimentos como carne vermelha, feijão, espinafre, couve-flor, lentilha e ovos são ricos em ferro e devem ser incluídos na dieta da criança .

3. Suplementação

Em casos confirmados de anemia por deficiência de ferro, o pediatra pode recomendar o uso de suplementos de ferro para ajudar a recuperar os níveis adequados de hemoglobina.

4. Acompanhamento regular

O tratamento de anemia requer acompanhamento contínuo para garantir que o método indicado pelo médico está surtindo efeito e que a anemia está sendo corrigida.

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