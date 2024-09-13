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Dicas

Comer à noite engorda? 12 mitos e verdades sobre dietas emagrecedoras

Nutricionista esclarece as principais dúvidas sobre a influência da alimentação no peso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 set 2024 às 19:28

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 19:28

Imagem Edicase Brasil
Uma alimentação de qualidade é fundamental para o emagrecimento  Crédito: PH888 | Shutterstock
A alimentação tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. Além disso, quando não realizada corretamente, pode colocar em risco até mesmo a saúde. Por isso, Bruno Brown, nutricionista especializado em nutrição esportiva, esclarece alguns mitos e verdades em torno desse assunto. Confira!

1. Emagrecer pouco por semana é sinal de que a dieta está errada?

Mito. Emagrecimento gradual é a forma mais correta e saudável. Não é possível eliminar uma grande quantidade de gordura em um pequeno espaço de tempo. Qualquer dieta que reduz o peso corporal de forma severa em um curto espaço de tempo também está prejudicando a quantidade de massa muscular e gerando uma perda de líquido. Uma perda média de peso saudável varia de 500 g a 1 kg por semana.

2. A melhor dieta é aquela só com legumes e sem carnes?

Mito. A melhor dieta se trata daquela elaborada exatamente para a necessidade do indivíduo. Não devemos retirar a carne da dieta. Ela, de uma forma geral, configura uma das maiores fontes de proteínas. Por isso, possui uma grande importância para a nossa saúde e manutenção da massa muscular. A carne vermelha, inclusive, é uma grande fonte de ferro quando usada corretamente.

3. Deve-se comer de 3 em 3 horas fazendo 5 ou 6 refeições ao dia?

Mito. Comer a cada 3 horas e fazer 6 refeições por dia são orientações gerais, mas cada indivíduo pode seguir uma rotina diferente. Tais sugestões não devem ser regras para todos.

4. Café com adoçante e refrigerante diet são as únicas bebidas permitidas?

Mito. Tudo depende do objetivo da dieta e das particularidades do indivíduo. Sucos e chás, por exemplo, são bebidas que podem ser consumidas quando bem orientadas.
Imagem Edicase Brasil
Hortaliças são fontes de vitaminas e minerais importantes para o corpo  Crédito: RossHelen | Shutterstock

5. Hortaliças são indicadas na dieta?

Verdade. As hortaliças são grandes fontes de vitaminas e minerais. Todos os nutrientes são fundamentais para o nosso corpo. Então, cada alimento tem a sua importância. Não podemos considerar nenhum grupo de alimento como o melhor.

6. Excesso de sal leva ao aumento de peso?

Verdade. Excesso de sal aumenta o acúmulo de líquido no nosso corpo, podendo gerar um aumento de peso corporal. Além disso, traz problemas para a saúde.

7. Leite de coco dá a sensação de saciedade e nos faz comer menos?

Verdade. As gorduras em geral possuem um efeito de saciedade no nosso organismo, por terem concentração de gordura e boa quantidade de fibras.

8. Podemos fugir da dieta no fim de semana?

Verdade. Depende do seu objetivo e do que é considerado “fugir”. De forma geral, o ideal é tirar apenas 1 ou 2 refeições por semana para comer algo fora do planejamento com moderação. Se você está fazendo uma dieta para eliminar peso e vai todo final de semana ao rodízio de pizza, não adianta.

9. Refrigerante ajuda a causar celulite?

Verdade. Ele pode ajudar, mas isoladamente não é o refrigerante que trará problemas com a celulite.

10. É permitido tomar qualquer suco natural na dieta?

Verdade. Dependendo da hora, quantidade e objetivo, o suco natural pode ser usado. Lembrando que as frutas são fontes de carboidratos, devendo ser consumidas de forma equilibrada.

11. Comer à noite engorda?

Mito. O ganho de peso está relacionado à quantidade de calorias consumidas durante o dia, e não com ao horário que as refeições são feitas. Mas, claro, comer em excesso à noite pode ser prejudicial, por isso prefira uma alimentação leve e equilibrada nesse período.

12. Beber água ajuda no processo de emagrecimento?

Verdade. A água desempenha um papel importante no metabolismo, pois, além de hidratar o corpo, auxilia na digestão e na eliminação de toxinas. Além disso, contribui para o processo de emagrecimento, uma vez que promove a sensação de saciedade.

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