Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

9 itens para um kit de primeiros socorros natural

Farmacêutico indica produtos que cuidam da saúde e respeitam o meio ambiente

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 dez 2024 às 16:44
Produtos naturais podem compor o kit de primeiros socorros (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Produtos naturais podem compor o kit de primeiros socorros Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O mês de dezembro é um período repleto de viagens, festas e mudanças na rotina. Contudo, os momentos de celebração comuns do fim de ano também podem trazer imprevistos que impactam a saúde e o bem-estar, como dores musculares, pequenos cortes ou até desconfortos digestivos causados pelas delícias da temporada.
Pensando em oferecer soluções práticas e sustentáveis, o farmacêutico naturopata Jamar Tejada, de São Paulo, sugere um aliado indispensável: um kit de primeiros socorros natural. Ideal para quem busca alternativas mais leves aos medicamentos convencionais, o kit reúne produtos eficazes que cuidam da saúde com um toque de respeito ao corpo e ao meio ambiente.
“Um kit natural é compacto, funcional e pode atender desde desconfortos estomacais , causados por excessos na alimentação, até irritações de pele após exposição ao sol. Além de ser prático, ele evita a automedicação e prioriza o bem-estar”, explica Jamar Tejada.
Para montar e usar o kit, o farmacêutico recomenda optar por frascos menores, resistentes a vazamentos, e guardá-los em uma nécessaire impermeável e térmica, para evitar danos aos itens. Abaixo, confira algumas sugestões!

1. Para queimaduras solares: óleo de lavanda

Um coringa para aliviar queimaduras solares , irritações de pele e promover relaxamento em situações de estresse.

2. Para picadas de insetos: óleo de tea tree (melaleuca)

Antisséptico natural com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Ajuda a prevenir infecções, aliviar coceiras e reduzir inflamações. “Coloque 1 gota de tea tree diluído em óleo carreador ou aplique diretamente no local, se a pele não for sensível, para aliviar a coceira e reduzir a vermelhidão”, orienta Jamar Tejada.

3. Para dores musculares ou inchaços: pomada de arnica

Rica em propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, é útil após longas caminhadas, pancadas leves ou desconfortos causados por viagens e festas. “Basta aplicar uma pequena quantidade diretamente na área dolorida e massagear suavemente até a completa absorção para ajudar a estimular a circulação sanguínea. Pode ser usada de duas a três vezes ao dia”, ensina o farmacêutico.

4. Pós-sol: pomada de calêndula

Com propriedades calmantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias, a pomada de calêndula ajuda a aliviar irritações, hidratar a pele ressecada e acelerar a regeneração. “Uma camada fina deve ser aplicada na pele limpa e seca, especialmente nas áreas mais avermelhadas ou irritadas para acalmar a sensação de ardência e hidratar”, diz Jamar Tejada.

5. Para digestão: chá de hortelã

A hortelã possui compostos como o mentol, que têm propriedades carminativas e antiespasmódicas que ajudam a reduzir gases, aliviar cólicas abdominais e facilitar a digestão após refeições pesadas. “É bem simples fazer um chá digestivo, basta usar 1 colher de chá de hortelã seca em uma xícara de chá de água quente, deixar em infusão por 5 a 10 minutos, coar e beber após as refeições”, ensina o farmacêutico.
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock)
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia Crédito: Imagem: teatian | Shutterstock

6. Calmante natural: chá de camomila

Com ação relaxante e anti-inflamatória, a camomila alivia o estresse, melhora o sono e pode acalmar desconfortos estomacais, tornando-a perfeita para lidar com os desafios das festas e viagens. Jamar Tejada ensina a usar de 1 a 2 colheres de chá de camomila seca em uma xícara de chá de água quente e deixar em infusão por 5 a 7 minutos. A dica do farmacêutico é beber à noite ou sempre que precisar de um momento de calma.

7. Para gases: cápsula de carvão ativado

O carvão ativado é uma forma processada do carvão comum capaz de absorver toxinas e substâncias químicas no trato gastrointestinal, indicado principalmente para o tratamento de intoxicações . “O carvão vegetal ativado deve ser tomado por via oral e as doses normalmente recomendadas são de 4 a 6 comprimidos de 250 mg por dia, divididos em duas tomadas, no intervalo das refeições. Mas vale sempre consultar o médico ou o farmacêutico antes de usar”, alerta Jamar Tejada.

8. Para náuseas e enjoos: gengibre em pó ou cristalizado

O gengibre, rico em compostos como gingerol e shogaol, reduz o desconforto gástrico. Misture 1/2 colher de chá de gengibre em pó em um copo de água morna ou chá.

9. Para cortes e ferimentos: spray antisséptico natural

Com propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes, é fácil de preparar. “Reserve 100 ml de água destilada ou fervida para servir de base para diluir os outros ingredientes. Adicione 10 gotas de óleo essencial de melaleuca (tea tree), 5 gotas de óleo essencial de lavanda , 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e 1 colher de sopa de gel de babosa (aloe vera). Depois, transfira a mistura para o frasco spray 100 ml esterilizado e feche bem”, finaliza Jamar Tejada.

Cuidados importantes

Apesar de os itens do kit de primeiros socorros natural serem úteis para aliviar sintomas leves e resolver pequenos imprevistos, é fundamental lembrar que eles não substituem a avaliação de um profissional de saúde. Caso os sintomas persistam, piorem ou o problema apresente maior gravidade, é indispensável procurar um médico para obter um diagnóstico adequado e garantir o tratamento correto. A automedicação, mesmo com produtos naturais, deve ser feita com cautela, sempre respeitando os limites e necessidades do organismo.

Veja Também

3 benefícios da erva confrei para dor muscular e articular

7 benefícios da erva poejo para a saúde e como usá-la

Melhora o sono: veja 7 benefícios da erva-cidreira para a saúde

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto: 1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais. 2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas. 3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados