5 saladas para ajudar a combater o inchaço

[Edicase]Salada de pepino com tomate e melancia (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock) Crédito: Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock

Se você sofre com inchaço e retenção de líquidos, saiba que uma alimentação equilibrada, além dos cuidados médicos, pode ajudar a aliviar esses sintomas. Isso porque, embora cada pessoa possa reagir de forma diferente aos alimentos, alguns deles, especialmente os que estão presentes nas saladas, podem ser poderosos aliados contra esse processo, devido às suas propriedades.

“Para evitar o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, pois esses alimentos possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes”, recomenda a nutricionista Thamires Cerqueira.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de saladas leves e nutritivas que ajudam a combater o inchaço para você fazer em casa. Confira!

Salada de pepino com tomate e melancia

Ingredientes

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 pepino fatiado

2 fatias de melancia descascadas e picadas

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada finamente

1 ramo de salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque os tomates, o pepino e a cebola-roxa e misture. Adicione a melancia e a salsinha e mexa para incorporar. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de vegetais com molho de gengibre

Ingredientes

500 g de cenoura cortada em rodelas

250 g de vagem picada

Floretes de 1 maço de brócolis

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de suco de limão

2 colheres de chá de óleo de gergelim

1 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de sopa de gergelim branco torrado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos após levantar fervura. Com a ajuda de uma escumadeira, retire as cenouras da panela e repita o mesmo processo com a vagem e o brócolis. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em um recipiente, coloque o azeite, o suco de limão e o óleo de gergelim e misture. Adicione o gengibre, o alho, a cebolinha e o gergelim torrado e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma saladeira, coloque os vegetais e regue com o molho. Sirva em seguida.

Salada de alface com couve e beterraba

Ingredientes

Folhas de 1 ramo de alface

1 folha de couve picada

1/2 maçã sem sementes e picada

1 pepino cortado em rodelas

1 beterraba descascada e ralada

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a couve, a maçã, o pepino, a beterraba e o gergelim e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas Crédito: Imagem: Lunov Mykola | Shutterstock

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

2 kiwis amarelos descascados e fatiados

1 pepino cortado em fatias finas

2 colheres de sopa de amêndoas torradas e laminadas

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o abacaxi e o kiwi e misture delicadamente. Enrole as fatias de pepino e disponha sobre a salada. Tempere com o suco de limão e salpique com as amêndoas laminadas. Sirva em seguida com as folhas de hortelã.

Salada de rabanete com morango

Ingredientes

250 g de morango fatiado

2 colheres de sopa de salsa picada

3 rabanetes cortados em rodelas

Suco de 1/2 limão

Sal e lemon pepper a gosto

Modo de preparo