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5 mitos e verdades sobre suplementos para os ossos

5 mitos e verdades sobre suplementos para os ossos

Os cuidados com a saúde óssea devem ser aliados com alimentação e hábitos saudáveis ao longo da vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 out 2024 às 10:35

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 10:35

Os suplementos são aliados da saúde óssea, mas devem ser usados com cautela (Imagem: VectorManZone | Shutterstock)
Os suplementos são aliados da saúde óssea, mas devem ser usados com cautela (Imagem: VectorManZone | Shutterstock) Crédito:
Em 20 de outubro se celebra o Dia Mundial da Osteoporose. A data é uma campanha global de conscientização, cuidados e prevenção da doença que se caracteriza pela perda progressiva da massa óssea, que é mais frequente em idosos. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida. 
Segundo a nutricionista Camile Zanichelli, da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com a saúde óssea devem ser aliados com alimentação e hábitos saudáveis ao longo da vida. “Quando falamos em suplementação para a saúde dos ossos, há ainda diversos mitos. Por isso, é muito importante haver um acompanhamento com profissionais da saúde para que eles sejam complementos”, afirma.
Para sanar as dúvidas sobre o assunto, Camile Zanichelli esclarece 5 mitos e verdades sobre a suplementação para a saúde dos ossos. Veja abaixo! 

1. Apenas o cálcio é necessário para prevenir a osteoporose

Mito. Desde crianças ouvimos que o cálcio é bom para os ossos, o que não deixa de ser verdade. Porém, há outras vitaminas, como D, K2, e minerais, como magnésio, que também são essenciais para a manutenção e formação dos ossos.

2. Suplementos são suficientes para evitar a osteoporose

Mito. Os suplementos devem ser usados em conjunto com uma alimentação equilibrada e atividade física com acompanhamento de profissionais de saúde.
A osteoporose pode atingir mulheres e homens (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
A osteoporose pode atingir mulheres e homens (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:

3. Apenas mulheres precisam se preocupar com a osteoporose

Mito. Muito embora as mulheres tenham um fator maior de risco após a menopausa, os homens também devem cuidar da saúde óssea ao longo da vida.

4. Suplementos podem ser ingeridos ao longo do dia

Verdade. A depender das propriedades , há suplementos que tendem a ser melhor absorvidos quando ingeridos durante as refeições ao longo do dia.

5. Em excesso, suplementos são prejudiciais à saúde

Verdade. Os suplementos não devem ser utilizados de forma indiscriminada . É muito importante ter recomendações de profissionais de saúde para não acontecerem prejuízos.
Por Kelly Mantovani

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