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Cuidados

5 dicas para evitar a infecção urinária após praia ou piscina

Veja como esses ambientes podem contribuir para esse tipo de doença e como se prevenir
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 ago 2024 às 08:00

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 08:00

5 dicas para evitar a infecção urinária após praia ou piscina
Tome banho após sair da piscina ou do mar e lave a região íntima utilizando sabonete neutro Crédito:
Com a chegada de uma nova onda de calor no Brasil, os banhos de mar ou piscina podem ser a escolha de muitas pessoas na hora de se refrescar. No entanto, dias de sol, praia, piscina, pouca ingestão de líquido e uso prolongado de roupas de banho úmidas geram as condições ideais para o desenvolvimento de infecção urinária, doença comum que pode acometer a uretra, a bexiga ou os rins.
O quadro infeccioso atinge homens e mulheres de todas as idades, mas a anatomia do corpo feminino, com a uretra mais curta e mais próxima do ânus, faz com que o problema ocorra nelas com mais frequência. Nos homens, o aumento da próstata, a partir dos 50 anos, também é fator que favorece a incidência deste tipo de infecção.

Sintomas e causas da infecção urinária

Dor ou ardência ao urinar, aumento da frequência da urina e urgência – sensação imperativa de urinar – são apontados por Alexandre Lauand, médico da área de Urologia do Amor Saúde, como sintomas comuns da infecção urinária.
“A contaminação por piscinas mal-cuidadas, em que a quantidade de cloro não é suficiente para matar as bactérias, irritação da pele e mucosas pelas substâncias químicas da piscina ou pelo sal da água do mar e a desidratação são alguns fatores que fazem com que a exposição prolongada à água do mar ou da piscina possa contribuir para um aumento da infecção de urina”, explica
Segundo o médico, apesar de a praia ser um ambiente úmido, o sal do mar aumenta o processo de desidratação, que leva a uma menor produção de urina e, consequentemente, mais tempo de exposição a bactérias patogênicas.
“As roupas de banho úmidas podem contribuir para quadros de infecções urinárias por gerarem uma condição mais propícia ao crescimento de bactérias na região perineal. Aumento de calor e umidade são um prato cheio para o desenvolvimento bacteriano”, acrescenta.
Além do acompanhamento médico de rotina, para garantir um bem-estar geral, alguns cuidados podem ser tomados para evitar quadros de infecção de urina. Confira medidas listadas pelo profissional!
  1. Mantenha uma boa hidratação. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que pessoas adultas bebam, pelo menos, dois litros de água por dia, mas é importante destacar que fatores, como o peso de cada indivíduo, influenciam na quantidade ideal.

  2. Urine após o uso da piscina ou do mar. A urina “limpa” o trato urinário, podendo retirar impurezas que, eventualmente, possam ter vindo pela água do mar ou da piscina.

  3. Tome banho após sair da água. Tome banho após sair da piscina ou do mar e lave a região íntima utilizando sabonete neutro.

  4. Se atente à qualidade da água da piscina. Procure entrar em águas de piscinas que sejam bem conservadas e que estejam com a manutenção em dia.

  5. Evite o uso de roupas úmidas por muito tempo. Sempre que possível, leve trocas de roupas secas e limpas para vestir após sair do mar ou da piscina.

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