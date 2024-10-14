Edicase Brasil

4 cardápios para ajudar a eliminar gordura abdominal

Nutricionista sugere refeições para você incluir na dieta e ajudar no processo de emagrecimento
Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 17:35

A reeducação alimentar ajuda a eliminar gordura abdominal (Imagem: PH888 | Shutterstock)
Manter uma alimentação saudável é fundamental para preservar a saúde e alcançar o peso ideal. Para isso, é recomendável adotar uma dieta que reduza a ingestão de calorias e priorize alimentos ricos em proteínas e fibras. Pensando nisso, a nutricionista Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, sugere um cardápio rico em proteínas para você fazer as pazes com a balança.
O cardápio segue uma dieta de 1200 calorias e inclui vegetais de todas as cores. “A reeducação alimentar é o ponto de partida para a eliminação da barriguinha indesejada”, explica a profissional. Mas, lembre-se: antes de iniciar qualquer dieta, procure um profissional de saúde para te orientar corretamente.

Cardápio 1

Café da manhã

  • ​1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
  • 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 fatia de queijo branco
  • 1/2 mamão-papaia

Lanche 1

  • 1 iogurte light

Almoço

  • 1 prato fundo de salada de alface-americana, tomate-cereja, cenoura e palmito com 1 colher de chá de azeite e sal
  • 2 colheres de sopa de arroz
  • 1 concha de feijão
  • 1 bife grelhado
  • 1 xícara de chá de brócolis refogado
  • 1 copo de suco de maracujá
  • 1 taça de gelatina diet

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma light e sem casca
  • 2 fatias de queijo branco e 1 fatia de peito de peru
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante

Jantar (opcional)

  • 1 porção de salada de alface-americana, rúcula, tomate e cenoura com 1 colher de chá de azeite e sal
  • 1 filé de frango grelhado
  • 1 xícara de chá de verdura refogada
  • 1 maçã​
Filé de frango grelhado (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
Cardápio 2

Café da manhã

  • 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
  • 2 torradas light com 1 colher de sobremesa de requeijão light
  • 1 cacho pequeno de uvas sem sementes

Lanche 1

  • 1 iogurte light do sabor desejado

Almoço

  • 1 porção de salada de alface com tomate, cenoura, pepino e palmito com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal
  • 2 colheres de sopa de arroz
  • 1 concha de feijão
  • 1 filé de frango grelhado
  • 1 xícara de chá de verdura refogada
  • 1 fatia de abacaxi

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma light e sem casca com creme de ricota
  • 200 ml de água de coco

Jantar (opcional)

  • 1 porção de sopa de legumes
  • 1 copo de suco de limão com adoçante
  • 1 taça de morangos

Cardápio 3

Café da manhã

  • 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
  • 1/2 pão francês com 1 colher de chá margarina sem lactose
  • 1 fatia de melão

Lanche 1

  • 1 pera​

Almoço

  • 1 prato fundo de salada de folhas verdes com tomate, palmito e cenoura com 1 colher de chá de azeite de oliva e sal
  • 2 colheres de sopa de arroz branco
  • 1 concha de feijão-preto
  • 2 fatias de carne grelhada
  • 1 xícara de chá de couve refogada
  • 1 picolé à base d’água de limão ou maracujá, ou frutas vermelhas

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 colher de sopa requeijão light
  • 1 copo de suco de limão com adoçante

Jantar (opcional)

  • Salada de alface, tomate e pepino com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal
  • 1 filé de frango grelhado
  • 1 xícara de chá de abobrinha refogada
  • 1 xícara de chá de cubos de tomate salteados no azeite com manjericão e orégano fresco
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante
  • 1 kiwi
Filé de peixe grelhado (Imagem: bahadiruyanik | Shutterstock)
Cardápio 4

Café da manhã

  • 200 ml de leite desnatado batido com 1/2 maçã e 1 fatia pequena de mamão e 2 colheres de sopa de aveia em flocos​

Lanche 1

  • 2 torradas com 1 colher de sobremesa de geleia light
  • 1 xícara de chá de camomila com adoçante

Almoço

  • 1 porção de salada de alface-americana com tomate, palmito, 1 colher de chá de azeite e sal​
  • 2 colheres de sopa de arroz
  • 1 filé de peixe grelhado
  • 1 colher de sopa de purê de batata
  • 1 xícara de chá de brócolis refogado
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante
  • 1 taça de gelatina diet

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 2 fatias de queijo minas
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante

Jantar (opcional)

  • 1 porção de salada de alface, rúcula, tomate-cereja e pepino com colher de chá de azeite e sal
  • 1 bife grelhado e acebolado
  • Fatias de abobrinha e berinjela grelhadas a gosto
  • 1 copo de suco de limão com adoçante
  • 1 taça de morangos

