4 cardápios para ajudar a eliminar gordura abdominal

Manter uma alimentação saudável é fundamental para preservar a saúde e alcançar o peso ideal. Para isso, é recomendável adotar uma dieta que reduza a ingestão de calorias e priorize alimentos ricos em proteínas e fibras. Pensando nisso, a nutricionista Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, sugere um cardápio rico em proteínas para você fazer as pazes com a balança.
O cardápio segue uma dieta de 1200 calorias e inclui vegetais de todas as cores. “A reeducação alimentar é o ponto de partida para a eliminação da barriguinha indesejada”, explica a profissional. Mas, lembre-se: antes de iniciar qualquer dieta, procure um profissional de saúde para te orientar corretamente.
Cardápio 1
Café da manhã
- 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
- 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 fatia de queijo branco
- 1/2 mamão-papaia
Lanche 1
- 1 iogurte light
Almoço
- 1 prato fundo de salada de alface-americana, tomate-cereja, cenoura e palmito com 1 colher de chá de azeite e sal
- 2 colheres de sopa de arroz
- 1 concha de feijão
- 1 bife grelhado
- 1 xícara de chá de brócolis refogado
- 1 copo de suco de maracujá
- 1 taça de gelatina diet
Lanche 2
- 2 fatias de pão de forma light e sem casca
- 2 fatias de queijo branco e 1 fatia de peito de peru
- 1 copo de suco de maracujá com adoçante
Jantar (opcional)
- 1 porção de salada de alface-americana, rúcula, tomate e cenoura com 1 colher de chá de azeite e sal
- 1 filé de frango grelhado
- 1 xícara de chá de verdura refogada
- 1 maçã
Cardápio 2
Café da manhã
- 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
- 2 torradas light com 1 colher de sobremesa de requeijão light
- 1 cacho pequeno de uvas sem sementes
Lanche 1
- 1 iogurte light do sabor desejado
Almoço
- 1 porção de salada de alface com tomate, cenoura, pepino e palmito com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal
- 2 colheres de sopa de arroz
- 1 concha de feijão
- 1 filé de frango grelhado
- 1 xícara de chá de verdura refogada
- 1 fatia de abacaxi
Lanche 2
- 2 fatias de pão de forma light e sem casca com creme de ricota
- 200 ml de água de coco
Jantar (opcional)
- 1 porção de sopa de legumes
- 1 copo de suco de limão com adoçante
- 1 taça de morangos
Cardápio 3
Café da manhã
- 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
- 1/2 pão francês com 1 colher de chá margarina sem lactose
- 1 fatia de melão
Lanche 1
- 1 pera
Almoço
- 1 prato fundo de salada de folhas verdes com tomate, palmito e cenoura com 1 colher de chá de azeite de oliva e sal
- 2 colheres de sopa de arroz branco
- 1 concha de feijão-preto
- 2 fatias de carne grelhada
- 1 xícara de chá de couve refogada
- 1 picolé à base d’água de limão ou maracujá, ou frutas vermelhas
Lanche 2
- 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 colher de sopa requeijão light
- 1 copo de suco de limão com adoçante
Jantar (opcional)
- Salada de alface, tomate e pepino com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal
- 1 filé de frango grelhado
- 1 xícara de chá de abobrinha refogada
- 1 xícara de chá de cubos de tomate salteados no azeite com manjericão e orégano fresco
- 1 copo de suco de maracujá com adoçante
- 1 kiwi
Cardápio 4
Café da manhã
- 200 ml de leite desnatado batido com 1/2 maçã e 1 fatia pequena de mamão e 2 colheres de sopa de aveia em flocos
Lanche 1
- 2 torradas com 1 colher de sobremesa de geleia light
- 1 xícara de chá de camomila com adoçante
Almoço
- 1 porção de salada de alface-americana com tomate, palmito, 1 colher de chá de azeite e sal
- 2 colheres de sopa de arroz
- 1 filé de peixe grelhado
- 1 colher de sopa de purê de batata
- 1 xícara de chá de brócolis refogado
- 1 copo de suco de maracujá com adoçante
- 1 taça de gelatina diet
Lanche 2
- 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 2 fatias de queijo minas
- 1 copo de suco de maracujá com adoçante
Jantar (opcional)
- 1 porção de salada de alface, rúcula, tomate-cereja e pepino com colher de chá de azeite e sal
- 1 bife grelhado e acebolado
- Fatias de abobrinha e berinjela grelhadas a gosto
- 1 copo de suco de limão com adoçante
- 1 taça de morangos