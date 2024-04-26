Veja por que a automedicação pode mascarar dores

O ortopedista Benjamim Brito, da clínica Ortholife, alerta sobre a automedicação para a dor. “Os remédios para dor são como máscaras temporárias. Eles não resolvem a causa real do problema. Enquanto eles podem nos fazer sentir melhor por um tempo, a causa do incômodo continua lá, esperando para ser tratada”, explica.