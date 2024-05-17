Veja os sintomas e como prevenir a febre oropouche

Para prevenir a febre oropouche, é importante evitar áreas em que há muitos casos da doença e reduzir as picadas de insetos. Isso pode ser feito usando roupas que cubram bem o corpo, sapatos fechados e repelentes nas partes do corpo expostas. Além disso, algumas medidas como limpar áreas ao redor da casa, recolher folhas e frutas do chão e usar telas em portas e janelas ajudam a diminuir a presença de insetos.