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Infecções urinárias

Veja os sintomas e como prevenir a cistite

Médico explica sobre a importância de tratar corretamente a inflamação da bexiga urinária

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:06

Portal Edicase

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Publicado em 

20 ago 2024 às 18:06
Imagem Edicase Brasil
A cistite é uma inflamação na bexiga que pode impactar a qualidade de vida Crédito: Tattoboo | Shutterstock
A hidratação constante é necessária para manter o funcionamento ideal do organismo e, com isso, a vontade de ir ao banheiro se torna frequente. Porém, especialistas alertam que é preciso atenção à frequência maior ao banheiro, pois ela pode indicar problemas de saúde como incontinência urinária, doenças relacionadas ao diabetes ou cistite. 
Segundo o nefrologista e professor do curso de medicina da Unic Beira Rio, Dr. Jonathan Feroldi, a regularidade entre as micções interfere na qualidade de vida e os sinais não devem ser negligenciados. “A cistite é uma inflamação da bexiga urinária, que pode ser desencadeada por infecções bacterianas, irritações químicas, entre outras causas. A forma mais comum de cistite é a cistite bacteriana, causada por bactérias, sendo a Escherichia coli , que entra na uretra e alcança a bexiga, a mais corriqueira”, esclarece. 

Mulheres são mais afetadas por infecções urinárias

As mulheres são as mais afetadas pelas infecções urinárias baixas. Isso acontece devido a possuírem uma uretra mais curta e a maior proximidade dela com as bactérias da região anal, sendo, por isso, muito importante para elas desenvolverem práticas de higiene e hábitos saudáveis, cruciais na prevenção dessa condição, explica o Dr. Jonathan Feroldi, tais como: 
  • Beber muita água: manter-se hidratado ajuda a diluir a urina que, além de prevenir a formação de cálculos, ainda facilita a eliminação de bactérias; 
  • Não segurar a micção e manter um constante fluxo urinário: muitas pessoas sentem receio de utilizar banheiros públicos com medo de pegarem infecções, mas, na verdade, é o hábito de segurar a micção que realmente é danoso, pois é o fluxo constante de urina pela uretra ajuda a eliminar as bactérias; 
  • Criar o hábito de urinar logo após relações sexuais: após relações sexuais, a fluidificação presente facilita a ascensão de bactérias até a bexiga, sendo que o simples hábito de urinar logo em seguida já é suficiente para interromper esse caminho da bactéria. 
Imagem Edicase Brasil
É essencial procurar ajuda médica ao identificar os sintomas da cistite Crédito: fizkes | Shutterstock

Sintomas da cistite 

O principal sintoma da cistite é a dor ou ardor ao urinar, chamada pelos médicos de disúria, acompanhada de polaciúria, que é, justamente, essa maior frequência miccional ao longo do dia . Além disso, pode apresentar outros sintomas, como urgência miccional, dor na parte inferior do abdômen e urina turva com odor forte. 

Diagnóstico da doença

O diagnóstico da cistite é essencialmente clínico, ou seja, feito por meio de uma combinação de histórico dos sintomas e exame físico, dispensando análises adicionais na maioria dos casos. Contudo, nos grupos de maior risco, exames laboratoriais como urocultura e rotina de urina se tornam importantes. “Além dos exames de urina, em alguns casos, o médico pode recomendar exames adicionais, como de sangue e uma ultrassonografia, para descartar outras condições”, salienta o Dr. Jonathan Feroldi.

Tratamento da cistite

O Dr. Jonathan Feroldi destaca que o tratamento é indicado de acordo com a gravidade de cada caso e, por isso, a busca por um médico assim que os sintomas surgem é essencial. “É importante procurar um médico se você suspeitar de cistite, especialmente se você pertence a grupos de maior risco como homens, gestantes, diabéticos, imunossuprimidos ou se faz uso de sondagem vesical”, ressalta.
O especialista salienta os perigos de não tratar a infecção. “Se não diagnosticada e tratada de maneira adequada, pode evoluir para uma infecção urinária alta, que pode chegar até os rins, causando a pielonefrite, uma condição mais grave que, além de dor nas costas, pode levar a sintomas sistêmicos, como febre alta e mal-estar, exigindo tratamento médico urgente. Além disso, o tratamento inadequado pode criar bactérias resistentes e surgirem infecções urinárias de repetição”, completa o médico. 
Por Camila Souza Crepaldi

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