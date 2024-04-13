Veja os perigos da dengue para crianças de até 5 anos

Dados recentes do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde apontam um coeficiente de incidência da doença de 1.327,5 para cada 100 mil habitantes, sendo que a região Centro-Oeste lidera com o maior número de casos. A situação da dengue no Brasil varia de acordo com diversos fatores, incluindo condições climáticas, medidas de controle de vetores, acesso a serviços de saúde e comportamentos da população.