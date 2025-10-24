Veja exercícios para realizar antes de sair da cama

Veja os exercícios que podem ser feitos:
1. Abrace as pernas, mantenha a cabeça apoiada na cama; sustente essa posição por 20 segundos
2. Abrace apenas uma das pernas e estenda a outra na cama, imagine que quer alcançar algo com o pé que está apoiado; fique nesta posição por 20 segundos e troque a perna.
3. Passe um cinto ou uma faixa em um dos pés e estenda a perna para o teto, sentindo alongar a parte posterior da sua perna. Deixe a perna que está sem faixa flexionada ou estendida sobre a cama; sustente por 20 segundos e troque a perna.
4. Deite-se de lado com as pernas flexionadas, leve um dos braços para o lado abrindo os braços e fazendo uma torção de tronco; retorne para a posição inicial e repita esse movimento por cinco vezes para cada lado.
5. Leve os braços para trás, estenda as pernas e espreguice; permaneça assim por 10 segundos.
6. Suba o seu tronco, abraçando as pernas e desça estendendo os braços e pernas; repita esse movimento 10 vezes.
7. Apoie os pés na cama, com o joelho flexionado, suba e desça o quadril, mantendo pés, cabeça e ombros apoiados na cama; faça o movimento por 10 vezes.
8. Sentado na cama com os pés apoiados no chão, levante-se e sente-se novamente; 10 repetições.