Numerologia de 2027: ano será marcado por parcerias e decisões emocionais

De acordo com o numerólogo e sensitivo Igor Leandro, também conhecido como Sensitivo Igor, essa tendência está relacionada à influência dos números que regem o próximo ano. Na soma dos algarismos de 2027 (2 + 0 + 2 + 7), chega-se ao 11, que também pode ser reduzido ao 2. Por isso, o período será regido pela energia do Ano Universal 2, com a influência do número mestre 11.