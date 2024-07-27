Veja como usar tônico e água micelar nos cuidados com a pele

O tônico e a água micelar são produtos comuns na rotina de cuidados com a pele, mas possuem composições e finalidades distintas. Segundo a dermatologista Paula Rahal, da Clínica Dr. Otávio Macedo & Associados, de São Paulo, o tônico é uma solução líquida que serve para uma limpeza mais profunda, pois retira da pele resíduos e impurezas não removidos na etapa da lavagem. Além disso, ajuda a “restabelecer o pH da pele, para prepará-la para receber outros produtos, como séruns, ácidos e hidratantes”.