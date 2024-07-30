Veja como se proteger das hepatites virais

As hepatites virais, classificadas em A, B, C, D e E, atingem o fígado e causam quadros inflamatórios ou infecciosos. Além disso, podem causar danos ao coração. Segundo a OMS, o aumento de ações como vacinação infantil contra hepatite B, prevenção da transmissão do vírus da hepatite B da mãe para o filho, segurança de injeções, redução de danos e testes e diagnóstico, tratamento e cuidados podem ajudar na erradicação da doença.