Veja como o DIU pode influenciar na queda de cabelo

O DIU hormonal libera uma quantidade contínua de levonorgestrel, uma forma de progestina, diretamente no útero. Este hormônio pode influenciar o ciclo capilar de algumas mulheres, levando à queda de cabelo. Estudos indicam que a progestina pode afetar os receptores hormonais no folículo piloso, resultando em um ciclo de crescimento capilar alterado e eventual queda de cabelo. Um exemplo notável é o DIU Mirena, que tem sido associado à exacerbação da calvície em mulheres predispostas devido a não inibição da DHT (dihidrotestosterona) no couro cabeludo.