Veja como identificar possíveis casos de obesidade

Por isso, de um jeito bem simples e prático, Ana Luisa Vilela ensina como calcular se uma pessoa está acima do peso saudável. “A conta deve ser feita pela altura da pessoa dividida por dois. Com esse valor em mãos, é preciso pegar uma fita métrica e medir a circunferência abdominal e os cm não podem ultrapassar o número resultado nesta divisão. Se der acima, já é sinal de perigo”, ensina a médica.