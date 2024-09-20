AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja como a alimentação pode reduzir os efeitos da poluição na saúde
Anti-inflamatórios

Veja como a alimentação pode reduzir os efeitos da poluição na saúde

Alguns alimentos podem ajudar a proteger o sistema respiratório e cardiovascular

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 set 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
O cuidado com a alimentação ajuda a proteger a saúde da poluição (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) Crédito:
A poluição do ar e as condições climáticas atuais no Brasil têm um impacto significativo na saúde, principalmente a respiratória e cardiovascular. No entanto, uma alimentação adequada pode ajudar reduzir um pouco esses efeitos prejudiciais.
De acordo com a Dra. Ana Luisa Vilela, nutróloga e especialista em emagrecimento, o organismo é constantemente exposto a partículas poluentes, como metais pesados e substâncias tóxicas, que podem provocar estresse oxidativo nas células, em que os radicais livres danificam as estruturas celulares, contribuindo para uma série de problemas de saúde.

Alimentos contra a poluição

Existem alguns alimentos ricos em antioxidantes que têm o poder de neutralizar os radicais livres, atuando como um verdadeiro escudo. “Entre os alimentos mais indicados, estão frutas cítricas, como laranja e limão, que são fontes de vitamina C, conhecida por sua forte ação antioxidante. Além disso, o consumo de alimentos ricos em ômega 3 , como peixes gordos (salmão, sardinha) e sementes de chia e linhaça, pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, comuns em quem vive exposto a altos níveis de poluição”, diz a médica.
Inclusive, conforme a Dra. Ana Luisa Vilela, esses alimentos atuam como anti-inflamatórios naturais, ajudando a proteger o sistema cardiovascular e a melhorar a função pulmonar. Sem esquecer da importância da hidratação, a médica alerta que se manter hidratado é essencial para ajudar o corpo a eliminar toxinas pela urina. “Além de água, o consumo de chás naturais, como chá verde, pode ser benéfico por conter catequinas, que também possuem ação antioxidante”, afirma.
Imagem Edicase Brasil
O consumo de brócolis ajuda o corpo a se desintoxicar (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) Crédito:

Brócolis como aliado

Uma dica curiosa e pouco conhecida é o poder do brócolis . “Por ser rico em sulforafano, uma substância que auxilia o organismo a eliminar poluentes e toxinas, o brócolis estimula enzimas que ajudam o corpo a se desintoxicar, o que é especialmente útil para quem vive em grandes centros urbanos”, explica médica.

Importância da dieta equilibrada

Por fim, a Dra. Ana Luisa reforça a necessidade de uma dieta equilibrada , rica em fibras, frutas, verduras e gorduras boas, para manter o sistema imunológico forte e o corpo mais preparado para lidar com os impactos da poluição. “Já que não podemos evitar completamente a poluição, é essencial fortalecer nosso organismo por meio de escolhas alimentares inteligentes e protetoras”, conclui.

Veja Também

Veja quais são os riscos de tomar remédio vencido

15 plantas medicinais para cuidar da saúde bucal

7 benefícios do feno-grego para a saúde e formas de usá-lo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nunes Marques marca votação sobre derrubada de posts falsos sobre N.S. Aparecida
Pablo Marçal anuncia apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência
Flávio Bolsonaro diz que Pablo Marçal irá colaborar na campanha na área de empreendedorismo
ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha
ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados