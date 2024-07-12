Veja as causas da queda de cabelo após o parto

O puerpério é um período repleto de transformações para as mulheres, resultado das mudanças hormonais e emocionais. Durante esse tempo, muitas experimentam queda de cabelo devido às alterações nos níveis de hormônios. No entanto, é possível tratar esses problemas capilares de forma eficaz. O primeiro passo é buscar a orientação de um dermatologista especializado em tricologia, profissional capaz de avaliar as necessidades específicas de cada paciente.