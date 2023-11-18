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Cuidados essenciais

Veja 4 dicas para utilizar o ar-condicionado sem prejudicar a saúde

É necessário realizar a limpeza externa dos aparelhos e fazer a manutenção anual do filtro do ar-condicionado, seja da casa, do escritório ou do carro.

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 nov 2023 às 09:00
[Edicase] Utilizar o ar-condicionado requer cuidados para evitar problemas de saúde
 Utilizar o ar-condicionado requer cuidados para evitar problemas de saúde Crédito: Ann in the uk | Shutterstock
Durante os dias de calor, o ar-condicionado é um dos aparelhos favoritos para se refrescar e, especialmente no verão, o item torna-se indispensável para dar uma trégua nas altas temperaturas. No entanto, utilizá-lo exige alguns cuidados essenciais para não prejudicar a saúde.
Por isso, o médico otorrinolaringologista Bruno Borges de Carvalho Barros elenca 4 dicas para utilizar o ar-condicionado de forma segura e sem afetar as vias respiratórias. Veja!

1. Evite o excesso de exposição

O médico conta que ficar exposto por muito tempo ao ar-condicionado, sem os devidos cuidados, pode causar problemas para a saúde. “Isso pode provocar ressecamento das vias aéreas, causando sangramento nasal, além de favorecer o aparecimento de resfriados e crises de rinite alérgica”, alerta Bruno Borges de Carvalho Barros.

2. Limpe o aparelho regularmente

Tanto ar-condicionado quanto os ventiladores sujos fazem com que o ar que sai dos aparelhos jogue no ambiente ácaros, fungos e bactérias. Por isso, o especialista afirma que é necessário realizar a limpeza externa dos aparelhos e fazer a manutenção anual do filtro do ar-condicionado, seja da casa, do escritório ou do carro.

3. Fuja das oscilações de temperatura

A diferença entre a temperatura externa e interna do ambiente pode ser prejudicial, já que o corpo demora algumas horas para se adaptar às oscilações. “A dica é nunca ligar o ar-condicionado com a menor temperatura possível, o ideal é que o ambiente esteja sempre na casa dos 23ºC, que é a norma estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, orienta o médico. 

4. Proteja as vias respiratórias

As mucosas do nariz e da boca agem como defesa do organismo contra bactérias e poeira, mas precisam estar hidratadas para isso – que não acontece quando há exposição ao ar-condicionado ou ao ventilador.
“Sem essa capacidade de proteção, as chances de gripes, resfriados, rinite, sinusite, pneumonia e outros problemas respiratórios aumentam e, com as vias aéreas ressecadas, podem acontecer os sangramentos nasais. A dica é fazer hidratação frequente com soro fisiológico 0,9% que pode ser aplicado diretamente nas narinas algumas vezes ao dia e aumentar a ingesta de água”, recomenda o médico.

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