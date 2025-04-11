Transplante de medula óssea: entenda o tratamento do cantor Netinho

1 - Cadastro no Redome: o primeiro passo é realizar seu cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Para isso, você deve comparecer a um hemocentro, levando um documento de identidade com foto.

2 - Coleta de Amostra de Sangue: no local de cadastro, é feita uma coleta de amostra de sangue. Esse sangue será utilizado para um teste de histocompatibilidade (HLA), que identifica suas características genéticas.

3 - Manutenção de Dados Atualizados: após se cadastrar, é muito importante manter seus dados atualizados para que, caso surja compatibilidade com algum paciente, você possa ser facilmente contatado. Você pode atualizá-los diretamente no hemocentro onde se cadastrou.

4 - Confirmação de Compatibilidade: em caso de paciente compatível, serão feitos novos exames de sangue para confirmar a compatibilidade. Você será consultado novamente para confirmar sua disponibilidade e interesse em realizar a doação.

