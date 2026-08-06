Tem colesterol alto? Veja 3 receitas saudáveis e ricas em gorduras boas para o lanche da tarde

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o coco ralado, o leite de coco e a bebida vegetal. Mexa bem e deixe descansar por 10 minutos. Misture novamente para evitar que a chia forme grumos, tampe e leve à geladeira até que a mistura adquira consistência cremosa, semelhante à de um pudim. Na hora de servir, distribua parte dos cubos de manga no fundo de copos ou taças. Acrescente o pudim de chia e finalize com o restante da manga.