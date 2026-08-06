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  • Tem colesterol alto? Veja 3 receitas saudáveis e ricas em gorduras boas para o lanche da tarde
Metabolismo

Tem colesterol alto? Veja 3 receitas saudáveis e ricas em gorduras boas para o lanche da tarde

Com essas opções, é possível manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor e da praticidade

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 16:54

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 ago 2026 às 16:54
Torrada integral com abacate e sementes (Imagem: Nelli Kovalchuk | Shutterstock)
Torrada integral com abacate e sementes Crédito: Imagem: Nelli Kovalchuk | Shutterstock

Quem tem colesterol alto não precisa abrir mão de lanches saborosos, basta fazer escolhas mais inteligentes entre as refeições. Em vez de recorrer a frituras, ultraprocessados e embutidos, é possível apostar em opções preparadas com ingredientes ricos em gorduras boas, como abacate, oleaginosas e sementes.

Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis do colesterol LDL (“ruim”) e a aumentar ou manter o colesterol HDL (“bom”), que contribui para a remoção do excesso de gordura das artérias. Além disso, possuem ação anti-inflamatória e auxiliam no bom funcionamento do organismo.

Abaixo, confira algumas receitas ricas em gorduras boas para o lanche da tarde!

1. Torrada integral com abacate e sementes

Ingredientes

  • 2 fatias de pão integral
  • Polpa de 1 abacate pequeno fatiada
  • 2 colheres de sopa de cottage amassado
  • 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1 colher de sopa de sementes de abóbora
  • 1 colher de sopa de sementes de girassol
  • 1 colher de chá de gergelim branco
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente e torre as fatias de pão por 3 minutos de cada lado. Desligue o fogo e espalhe o cottage sobre as torradas. Distribua as folhas de rúcula sobre os pães e adicione as fatias de abacate. Regue com o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe com as sementes de abóbora, de girassol e o gergelim. Sirva em seguida.

Pudim de chia com manga e coco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Pudim de chia com manga e coco Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

2. Pudim de chia com manga e coco

Ingredientes

  • 4 colheres de sopa de sementes de chia
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 ml de bebida vegetal de amêndoas
  • 1 manga cortada em cubos
  • 2 colheres de sopa de coco fresco ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o coco ralado, o leite de coco e a bebida vegetal. Mexa bem e deixe descansar por 10 minutos. Misture novamente para evitar que a chia forme grumos, tampe e leve à geladeira até que a mistura adquira consistência cremosa, semelhante à de um pudim. Na hora de servir, distribua parte dos cubos de manga no fundo de copos ou taças. Acrescente o pudim de chia e finalize com o restante da manga.

3. Smoothie de banana com amêndoas

Ingredientes

  • 2 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
  • 30 g de amêndoas sem sal
  • 200 ml de bebida vegetal de amêndoas sem açúcar
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as bananas congeladas, as amêndoas, a bebida vegetal de amêndoas, a aveia e a canela até obter uma bebida cremosa e homogênea. Se desejar uma consistência mais fluida, acrescente um pouco mais de bebida vegetal. Sirva em seguida.

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