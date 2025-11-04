AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Saiba como identificar se seu esmalte em gel contém substâncias proibidas pela Anvisa
Se Cuida

Saiba como identificar se seu esmalte em gel contém substâncias proibidas pela Anvisa

Profissionais de beleza, que aplicam diariamente, correm mais riscos e devem verificar se os produtos que usam são seguros

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 12:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2025 às 12:36
novas cores de esmaltes no outono 2023
Manicures precisam tomar mais cuidado e verificar se os esmaltes utilizados contém as substâncias Crédito: Shutterstock
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na quarta-feira (29) passada uma nova resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes: o TPO ou óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina).
Esses ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED. Estudos realizados pela Anvisa mostraram que eles podem causar câncer ou problemas de fertilidade.
Daniela Marreco, diretora da agência, diz que não há motivo para pânico, já que os testes foram realizados com animais sob exposição contínua, diferente do uso pontual de quem coloca unhas de gel. Profissionais de beleza, que aplicam diariamente, correm mais riscos e devem verificar se os produtos que usam são seguros.
As empresas e estabelecimentos têm 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado. A Anvisa diz que as duas substâncias podem ser facilmente substituídas pela indústria, sem prejuízo à qualidade dos cosméticos.

Como identificar as substâncias proibidas

Para verificar se o produto contém uma das substâncias proibidas, é necessário observar o rótulo ou a lista de ingredientes. As substâncias podem aparecer com diferentes nomes nas embalagens.
TPO (CAS nº 75980-60-8)
- Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide
- Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
- Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina
- Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)
- 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide
- (Diphenylphosphoryl) (2,4,6-trimethylphenyl) methanone
- (Diphenylphosphoryl) (mesityl) methanone
DMPT ou DTMA (CAS nº 99-97-8)
- N,N-dimethyl-p-toluidine
- Dimethyltolylamine
- Dimetil-4-toluidina
- N,N-dimetil-p-toluidina
- 4-methyl-N,N-dimethylaniline
- 4-Dimethylaminotoluene

Veja Também

Uso prolongado de melatonina pode aumentar risco de insuficiência cardíaca, diz estudo

Lista de desejos: as principais novidades de beleza do mercado pra conhecer

Alinhadores invisíveis: entenda como tratamento transforma sorrisos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Beleza Se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lito Sousa
Por que o diagnóstico da doença de Lito Sousa é difícil?
Estúdio do debate com candidatos à Presidência na TV Globo
TV Globo cancela debate com candidatos à Presidência
Imagem de destaque
Rua de Lazer de Itaparica não funcionará no domingo de eleição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados