AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Ricas em vitaminas e fibras: 6 frutas para ajudar a emagrecer
Rotina alimentar

Ricas em vitaminas e fibras: 6 frutas para ajudar a emagrecer

Especialista elenca opções fáceis de encontrar para compor uma dieta saudável e nutritiva

Publicado em 11 de Março de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 mar 2024 às 09:00
Melancia
A melancia é uma fruta hidratante e pouco calórica Crédito: Shutterstock
Durante o processo de emagrecimento, fazer escolhas saudáveis é um grande desafio, especialmente quando o assunto é optar por alimentos que não comprometam a dieta. Felizmente, para equilibrar o seu cardápio, algumas frutas possuem baixas calorias e são ricas em vitaminas e fibras.
De acordo com Patrícia Santiago, médica pós-graduada em Nutrologia, embora todas as frutas tenham seu valor nutricional, algumas se destacam por serem especialmente leves, permitindo que você as inclua em sua rotina alimentar. A seguir, confira algumas dessas opções que são verdadeiras aliadas na busca por uma alimentação saudável.

1. Melão

Com apenas 29 calorias a cada 100g, o melão é refrescante e saboroso e rico em vitamina C, potássio e betacaroteno. “Esses nutrientes não só contribuem para a saúde da pele, mas também fortalecem o sistema imunológico e promovem a saúde cardiovascular”, afirma Patrícia Santiago.

2. Mamão

Com 45 calorias em 100g, o mamão é conhecido por suas propriedades digestivas, graças à enzima papaína. “Além disso, é uma excelente fonte de fibras, que não só auxiliam no bom funcionamento do intestino, mas também proporcionam uma sensação de saciedade, o que pode ajudar na perda de peso”, acrescenta a especialista.

3. Abacaxi

Com apenas 48 calorias em 100g, o abacaxi é uma fruta tropical deliciosa e repleta de benefícios para a saúde. “Rico em vitamina C e bromelina, uma enzima que auxilia na digestão, o abacaxi também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, contribuindo para a saúde geral do corpo”, destaca a médica.

4. Melancia

Com 33 calorias em 100g, a melancia é uma excelente opção para quem busca uma fruta hidratante e pouco calórica. Além de seu alto teor de água, a melancia é rica em licopeno, um poderoso antioxidante que pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares.

5. Morango

Com apenas 30 calorias em 100g, o morango é delicioso e fácil de encaixar em diversas receitas, além de ser uma excelente fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde cardiovascular e controlar o colesterol.

6. Ameixa

Com 46 calorias em 100g, a ameixa é uma opção doce e nutritiva para incluir na dieta. “Além de ser rica em fibras, especialmente pectina, que auxilia no controle da glicemia e do colesterol, a ameixa também é uma boa fonte de vitaminas e minerais essenciais para o organismo”, diz a especialista.

Veja Também

10 benefícios da chia para a saúde

Refrescantes: 10 perfumes ideais para usar no verão

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tartaruga-cabeçuda é encontrada a dois quarteirões do mar em praia de Anchieta
Tartaruga se desorienta após desova e vai parar longe do mar em Anchieta
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José.
Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares
Imagem de destaque
Raphinha volta à Seleção e marca gol: a história da família que já contribuiu com dois jogadores para o Brasil em Copas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados