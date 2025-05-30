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Saúde digestiva

Refluxo em bebê: entenda o que é e como cuidar do recém-nascido

O refluxo em bebês geralmente começa a se manifestar nos primeiros meses de vida. Isso ocorre porque o sistema digestivo dos recém-nascidos ainda está em desenvolvimento

Publicado em 30 de Maio de 2025 às 10:51

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

30 mai 2025 às 10:51
Bebê com refluxo
O refluxo ocorre porque o sistema digestivo dos recém-nascidos ainda está em desenvolvimento Crédito: Shutterstock
Considerado uma das doenças digestivas mais comuns na infância, o refluxo gastroesofágico é uma condição em que o ácido do estômago volta para o esôfago, causando desconforto e queimação. Na maioria dos casos, trata-se de uma fase passageira do desenvolvimento infantil.
De acordo com a pediatra Laís Souza Gomes, da Meu Doutor Novamed, a doença chega a afetar 25% dos bebês. “Por causa da anatomia do bebê, com ângulo entre estômago e esôfago ser mais aberto, e da imaturidade do trato gastrointestinal, há maior incidência principalmente nos primeiros meses de vida”, explica a médica.
Ela ressalta que, além do refluxo gastroesofágico, existe também o refluxo fisiológico, que é mais assintomático, e ocorre após as refeições. “O refluxo fisiológico pode aparecer a partir de dois meses de vida, e cerca de 50% dos bebês costumam ter, mas geralmente não requer tratamento”, aponta a especialista.
Os principais sinais de refluxo incluem desconforto, choro, irritabilidade, vômitos volumosos, recusa alimentar e dificuldades no ganho de peso. O refluxo gastroesofágico é usualmente detectado com base nos sintomas. O diagnóstico costuma ser clínico, mas exames como endoscopia digestiva alta (EDA) e ultrassonografia (USG) podem ajudar na investigação.
De acordo com o Departamento Científico de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, os vômitos e as regurgitações são as manifestações clínicas mais comuns e típicas do refluxo gastroesofágico em lactentes. Entretanto, podem ocorrer horas após a alimentação e, dependendo do volume e da frequência, podem ocasionar alteração no crescimento e até desnutrição.

Cuidados

A pediatra Patrícia Saraiva, do Vitória Apart Hospital, explica que o refluxo em bebês geralmente começa a se manifestar nos primeiros meses de vida. "Isso ocorre porque o sistema digestivo dos recém-nascidos ainda está em desenvolvimento".
A médica explica que nos recém-nascidos e nos lactentes jovens é comum haver um refluxo fisiológico, pela posição comumente deitada e por ainda não haver um controle de saciedade. Em alguns casos o refluxo pode ser patológico e cursar com vômitos frequentes, irritabilidade e perda de peso. "No acompanhamento regular mensal, que se faz com o pediatra, podemos definir se é um refluxo patológico ou não, iniciar medidas anti refluxos como elevar a cabeceira do berço, colocar em pé mais tempo após as mamadas, ou até medicação". 
O cuidado nos bebês está nas medidas anti refluxo, uso de medicações e acompanhamento regular com pediatra, além da dieta adequada, onde o leite materno é sempre a melhor opção
Patrícia Saraiva - Pediatra
No caso das crianças maiores deve-se atentar para uma alimentação especial, livre de embutidos, enlatados, corantes artificiais, gorduras, alimentos ácidos. Além do tratamento medicamentoso proposto pelo especialista.

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